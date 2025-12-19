20 ans de louange et d’adoration: Rose Bationo rend hommage à Dieu et aux missionnaires

La chantre Rose Bationo a célébré ses 20 ans de carrière à travers un concert live à Ouagadougou.

L’artiste musicienne Rose Bationo ne cesse de convertir, rassembler, guérir, consoler, donner espoir et toucher les cœurs des enfants de Dieu. En effet, depuis 2005, elle s’est donnée pour vocation de continuer l’œuvre des missionnaires par le chant. Ainsi, elle a marqué une halte pour rendre hommage et dire merci à Dieu pour toutes les grâces reçues. Pour cela, elle a donné un concert live, le dimanche 7 décembre 2025 à Ouagadougou. La chantre Rose Bationo s’est réjouie de voir l’amour de Dieu à travers son accompagnement, son assistance durant les 20 ans de ministère « C’est une reconnaissance de la fidélité de l’Éternel dans le ministère qu’il m’a confié. Celle de chanter à la gloire de son nom et en faveur des missionnaires », a-t-il affirmé.

Elle a expliqué que durant ces 20 ans, elle a fait plusieurs concerts au Burkina et à l’international au cours desquels le seigneur a visité son peuple. « Durant les 20 ans, le Seigneur a permis à mon association FAMA, de se procurer des maisons, des églises, des moyens de déplacement, des forages, pour le bien-être de la population », a-t-elle ajouté. Le parrain de la cérémonie, le Pasteur Moïse Oubda, de l’église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou à Bobo Dioulasso a dit s’être engagé à accompagner l’artiste, parce qu’il a vu en elle, la semence de Dieu. « Il y a 23 ans de cela, j’ai vu en Rose Bationo, une femme humble, ayant une grande passion pour les âmes perdues », a-t-il révélé. Le parrain a rappelé qu’à Lafiabougou, ils ont partagé la vision missionnaire ensemble. Et à travers ces chansons, il a su que cette femme à beaucoup à donner pour booster l’œuvre missionnaire. Le pasteur principal Benjamin Minougou, de la communauté évangélique, une église locale de l’église des Assemblées de Dieu, a apprécié la carrière musicale de Rose Bationo. « Mais ce que j’apprécie plus en elle, c’est sa vision missionnaire », a-t-il renchéri. Rose Bationo a à son actif 3 albums, un maxi et un single. Elle a confié être toujours à l’écoute du Saint-Esprit pour ses productions. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont presté et accompagné la chantre Rose Bationo dans la commémoration de ses 20 ans de carrière. Une série de remise de disque d’or aux personnes qui ont accompagné la chantre durant sa carrière et une coupure de gâteau d’anniversaire ont mis fin au concert.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Collaborateur