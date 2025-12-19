Cinéma burkinabè : « Le PPS de Soum Le Sapeur » à l’affiche au CENASA

Après plusieurs semaines de projections marquées par un fort engouement du public, l’équipe du film humoristique « Le PPS de Soum le Sapeur » était face à la presse, le 16 décembre 2025 à Ouagadougou , pour annoncer la programmation du film au CENASA.

Lancé officiellement le 3 novembre 2025 au Ciné Burkina, « Le PPS de Soum Le Sapeur » est une comédie d’une durée de 1 heure 33 minutes, réalisée par Ousmane Bamogo, humoriste bien connu et membre du groupe Gombo.com. Après sa première diffusion à Ouagadougou, le film a été projeté dans plusieurs autres villes du pays, notamment à Bobo-Dioulasso, Yako et Ouahigouya, touchant ainsi un public varié. À ce jour, plus de 23 000 spectateurs ont assisté aux différentes projections, générant des recettes estimées à plus de 40 millions de francs CFA.

Pour le réalisateur, ces chiffres traduisent une adhésion forte du public à l’œuvre proposée. « Nous avons enregistré plus de 19 000 entrées rien qu’au Ciné Burkina entre le 3 et le 16 novembre. Ce succès nous touche profondément », a-t-il confié. Il a toutefois relevé que cette affluence massive n’a pas toujours permis à tous les spectateurs de suivre le film dans de bonnes conditions. « Beaucoup n’ont pas pu voir le film dans de bonnes conditions, ce qui montre l’ampleur de la demande », a-t-il ajouté.

Le directeur artistique du film, Éric Gaego, a pour sa part précisée que la diffusion s’est étalée sur une période d’environ trois semaines, avec deux semaines de projection à Ouagadougou, trois jours à Bobo-Dioulasso, deux jours à Ouahigouya et deux jours à Yako. Il s’est réjoui de l’engouement des cinéphiles et a tenu à saluer leur fidélité. « Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait le déplacement. Leur soutien est notre plus belle récompense », a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect comique, « Le PPS de Soum Le Sapeur » aborde des thématiques sociales actuelles. Le film met en scène Soum, un personnage fantasque et attachant, entraîné dans une série de péripéties liées à l’alcool, aux drogues et à la quête effrénée du gain facile. Influencé par sa compagne, gérante d’une cave à liqueurs, Soum se lance dans l’aventure du fameux PPS, entouré de sa bande, donnant lieu à une succession de quiproquos et de scènes hilarantes. Selon le réalisateur, l’objectif du film est avant tout de divertir. « Notre priorité, c’est de donner de la joie aux gens. Quand ils viennent voir le film, ils doivent s’amuser, rire et repartir heureux. Mais nous voulons aussi sensibiliser, même légèrement sur l’abus d’alcool et l’attrait du gain facile », a-t-il expliqué.

Face à la forte demande du public, l’équipe de production a annoncé le retour du film à l’affiche au CENASA. Deux périodes de projection sont prévues. Du 23 au 25 décembre 2025 puis du 29 décembre 2025 au 1er janvier 2026, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Cette décision, selon Ousmane Bamogo, vise à offrir un cadre plus adapté et mieux maîtrisé afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de découvrir le film dans de bonnes conditions.

Estelle Konkobo(collaboratrice)