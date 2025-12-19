Initiative présidentielle Faso Mêbo à Fada N’Gourma :Des journalistes invités à jouer pleinement leur partition

La direction provinciale en charge de la communication du Gourma, en collaboration avec le haut-commissariat de la province, a organisé, jeudi 18 décembre 2025, à Fada N’Gourma, une session de sensibilisation à l’intention des hommes et femmes de médias sur les enjeux et les réalités quotidiennes de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Portée par la vision souverainiste du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l’initiative Faso Mêbo a déposé ses valises à Fada N’Gourma depuis quelques mois. Si les journalistes jouent déjà un rôle de relais de l’information auprès du grand public, notamment sur les enjeux du programme ainsi que sur les dons et contributions enregistrés, les autorités locales attendent davantage de l’engagement des professionnels des médias pour renforcer l’adhésion citoyenne autour de cette initiative présidentielle. A cet effet, la direction provinciale en charge de la communication du Gourma, en collaboration avec le haut-commissariat de la province, a initié, jeudi 18 décembre 2025, à Fada N’Gourma, au profit des journalistes, une session d’information et de sensibilisation.

Au menu des travaux, une communication animée par l’adjudant Souleymane Ouattara, qui a présenté la vision de Faso Mêbo, ses difficultés et ses besoins spécifiques. Selon lui, plusieurs contraintes freinent la dynamique de l’initiative, notamment « les problèmes d’approvisionnement en eau de gâchage et en granite, les difficultés dans le transport des pavés, l’insuffisance de spécialistes en pose de pavés et surtout la faible implication de la population ».

Ainsi, pour plus d’efficacité, a-t-il indiqué, l’équipe de Faso Mêbo a un besoin urgent, entre autres, « de granites concassées 5/15, de sable, de tables vibrantes pour pavés de caniveau, d’eau de gâchage, de moules de caniveau, de bordure et de pavé de 8 pouces, d’un hangar, de personnel qualifié, d’une main-d’œuvre abondante et permanente, de bétonnières, de compacteurs, de carburant et de la liquidité pour les dépenses quotidiennes ».

« Se mobiliser davantage »

Ouvrant la séance, le représentant du directeur provincial en charge de la communication du Gourma, Frédéric Couldiati, a remercié les journalistes pour l’intérêt constant accordé à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts de sensibilisation et d’information. Pour sa part, le représentant du coordinateur régional de l’initiative Faso Mêbo de l’Est, le lieutenant Alex Dah, a indiqué que cette communication vise à susciter une adhésion plus forte des populations.

« Faso Mêbo n’a pas de fonds spécifiques. Nous devons nous-mêmes soutenir l’initiative présidentielle », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation collective pour surmonter les difficultés et répondre aux besoins identifiés. A sa suite, le haut-commissaire du Gourma, Silas Nacanabo, a salué l’initiative de cette séance de sensibilisation. Reconnaissant le travail des médias, il a rappelé que leur rôle est essentiel pour éclairer les populations, renforcer l’adhésion citoyenne et valoriser les efforts de développement entrepris aux niveaux local et national.

Il les a invités à s’approprier Faso Mêbo et à en être de véritables relais auprès des communautés. A la fin de sa communication, l’adjudant Souleymane Ouattara a remercié les différents contributeurs pour leurs actes de patriotisme et a invité l’ensemble des acteurs à se mobiliser davantage afin d’assurer le succès de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans l’ex-région de l’Est.

Joanny SOW