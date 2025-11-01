36e Tour du Faso/ 9e étape : Achraf Ed-Doghmy vainqueur à Kaya, Daumont toujours en jaune

La 9e et avant dernière étape du Tour du Faso 2025 entre Ouagadougou et Kaya a vu la victoire du Marocain Achraf Ed-Doghmy le samedi 1er novembre 2025. Le maillot jaune reste cependant sur les épaules de Paul Daumont arrivé 3e.

C’est à 20km de l’arrivée que la course s’est décantée. Deux hommes, Achraf Ed-Dogmy du Maroc et Steve Auriol Ngueguim du Cameroun creusent un écart d’avec le gros du peloton de 25 secondes. Cette avance va croître à 38 secondes à 10 km de la ligne finale. Les poursuivants ne reviendront plus. Dans le duel à deux auquel ils se sont livrés pour la première place, le Marocain s’impose en 2h 35 mn 36 s soit une vitesse moyenne de 45,586 km/h. Paul Daumont arrive 3e et conserve son maillot jaune au classement général. Le Burkinabè enfile également le maillot vert aux points à l’issue de cette étape qui a concerné 59 coureurs au départ de Ouagadougou à 8h34 min. Sur une distance de 118,220 km, deux sprints intermédiaires étaient au programme à savoir Ziniaré au km 48,030 et à Korsimoro après 87,030 km parcourus. Avant de les aborder, toutes les tentatives d’échappée en cette veille de dernière étape sont restées vaines. Et c’est en roulant a plus de 46 km/h que le Belge Timmy De Boes arrive en premier sur le premier point chaud devant le Malien Djandouba Diallo (2e) et le Burkinabè Soumaïla Ilboudo (3e). Au sortir de ces cette bonification, le groupe s’ébranle compact au fil de km. A l’approche du second point chaud, cinq coureurs tentent sans succès une nouvelle échapée. A Korsimoro, après 1h53’35sec de course, Timmy De Boes devance encore Djandouba Diallo et cette fois-ci, le Burkinabè Moucaïla Rawendé. Le maillot jaune Paul Daumont abordera donc la dernière étape demain dimanche avec 35 secondes d’avance sur le 2e et 49 sur le 3e au classement general .

Voro KORAHIRE