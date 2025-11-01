L’histoire émouvante du VDP ZOUNGRANA Félicité

Par
BS. Sidwaya
-

Au cours d’une violente attaque terroriste le 8 Mai 2025, le Volontaire pour la Défense Patrie communale ZOUNGRANA Félicité s’est illustrée par un courage hors du commun. Originaire de la localité de Yaba, elle a fait preuve d’un sang-froid et d’une détermination remarquable, se battant avec bravoure pour défendre sa position malgré l’intensité des tirs ennemis. Touchée grièvement au bras droit en pleine action, elle a résisté jusqu’à l’arrivée des renforts. Évacuée d’urgence à Ouagadougou, elle a malheureusement dû subir une amputation, symbole à jamais visible de son sacrifice pour la Patrie. Pour sa bravoure hors du commun, elle a reçu ce jour la médaille d’honneur des VDP.

source: Armée nationale

