5 ans de prison ferme pour avoir mortellement brûlé son mari

C.F, 29 ans, vivait avec D.C, son mari, depuis plusieurs années. Ils s’étaient mariés religieusement et ont eu deux enfants. Le 3 juin 2024, un drame s’est produit dans leur famille, entraînant quelques jours plus tard la mort de D.C. Accusée d’avoir

assassiné son époux, C.F est immédiatement interpelée et placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Le mardi 25 novembre 2025, elle a (…)

Noufou NEBIE