Violation de l’espace aérien de l’AES : les excuses officielles du Nigéria

Le Président du Faso, chef de l’Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le mercredi 17 décembre 2025, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar.

A sa sortie d’audience, le ministre nigérian a indiqué être porteur d’un message de « solidarité et de fraternité » du Président Ahmed Bola Tinubu à son homologue le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous avons échangé sur des questions de coopération dans plusieurs secteurs. Nous avons également parlé de l’aéronef du Nigeria qui a dû atterrir d’urgence au Burkina Faso », indique le ministre Yusuf Maitama Tuggar.

La République fédérale du Nigéria regrette les irrégularités dans la procédure de l’autorisation pour entrer dans l’espace aérien du Burkina Faso, tout en présentant « des excuses pour cet incident malheureux ».

Le Nigéria se démarque des commentaires disgracieux sur le Burkina. Le ministre des Affaires étrangères dit condamner les propos d’un responsable de parti politique du Nigéria qui a fait des « commentaires insalubres » en déclarant que les militaires nigérians étaient maltraités au Burkina Faso. « Nous nous démarquons de ces propos et nous présentons nos sincères excuses au gouvernement du Burkina Faso », réitère le ministre Tuggar.

Le chef de la diplomatie nigériane a salué l’esprit de fraternité du Président Traoré et de son gouvernement sur la prise en charge des occupants de l’aéronef qui sont toujours sur le sol burkinabè.

« Nous avons échangé sur d’autres questions concernant la façon dont nous pouvons collaborer, ainsi qu’avec d’autres pays de notre région, pour lutter contre le terrorisme. Et le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs dans la lutte contre le terrorisme », indique le ministre nigérian des Affaires étrangères.

