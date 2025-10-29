8e Forum Galien Afrique : l’Afrique en marche vers la souveraineté sanitaire

La capitale sénégalaise accueille cette semaine la 8ᵉ édition du Forum Galien Afrique, rendez-vous incontournable de la santé sur le continent. Du 28 au 31 octobre, responsables politiques, scientifiques, entrepreneurs et partenaires internationaux se réunissent autour d’un thème d’une actualité brûlante : « Souveraineté sanitaire : un impératif pour l’Afrique ». Un sujet qui résonne particulièrement après la crise du COVID-19, révélatrice à la fois des fragilités et du potentiel du continent.

Un appel fort à l’autonomie sanitaire

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Dr Ibrahima Sy, ministre sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique, a donné le ton. Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko, il a rappelé que « la souveraineté sanitaire n’est pas un slogan, mais une nécessité vitale pour l’Afrique ». Selon lui, la pandémie a mis en évidence la dépendance du continent aux importations de vaccins et de médicaments, soulignant la vulnérabilité de son approvisionnement.

Le ministre a salué les avancées du Sénégal dans la mise en œuvre de sa vision « Sénégal 2050 », notamment dans la digitalisation du système de santé et la production locale de vaccins. Mais il a également reconnu que « des défis subsistent pour atteindre une pleine autonomie sanitaire » et a appelé à une coopération régionale renforcée pour bâtir un avenir plus résilient.

Le Forum, catalyseur de transformation

Pour la Pr Awa Marie Coll Seck, présidente du Forum Galien Afrique, l’événement se veut avant tout « une plateforme de transformation », un espace où idées et actions convergent pour accélérer la marche vers l’autosuffisance sanitaire.

Elle a salué l’engagement du gouvernement sénégalais et mis en avant le rôle central des jeunes et des femmes leaders dans cette dynamique. « L’Afrique ne pourra bâtir sa souveraineté qu’en s’appuyant sur l’énergie et l’innovation de sa jeunesse », a-t-elle déclaré.

La présidente a également rappelé la portée symbolique du Prix Galien Afrique, qui récompense chaque année les avancées majeures dans le domaine des médicaments, vaccins et dispositifs médicaux. « Ce prix est un hommage à la science et à l’engagement au service de la vie », a-t-elle conclu.

Une souveraineté fondée sur quatre piliers

De son côté, le Dr Magda Robalo, présidente du Comité scientifique international du Forum, a défini les quatre leviers essentiels de la souveraineté sanitaire africaine : le financement souverain, l’autosuffisance en produits de santé, la solidarité régionale et des systèmes de santé résilients.

Elle a insisté sur le fait que cette souveraineté constitue « une opportunité historique pour l’Afrique de sortir de la dépendance sanitaire en développant ses capacités locales et en créant un environnement propice à l’innovation ». Selon elle, l’accès équitable à la santé pour tous les Africains doit rester au cœur de cette ambition continentale.

L’appui de l’OMS à une Afrique autonome

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également réaffirmé son engagement à accompagner cette transition. Le Dr Abdourahamane Diallo, représentant de l’OMS, a rappelé que « la souveraineté sanitaire n’est pas une option, mais une nécessité ».

Transmettant le message du Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, il a souligné que le renforcement des capacités locales, la résilience des systèmes de santé et la solidarité régionale constituent les fondations d’une Afrique autonome et préparée aux crises futures.

Un tournant pour la santé africaine

En clôturant la cérémonie, le Dr Ibrahima Sy a réaffirmé la détermination du Sénégal à investir dans la recherche, l’innovation et la production locale de médicaments et de vaccins. « Nous devons faire de la santé un droit effectif pour tous », a-t-il martelé.

Alors que les travaux du forum se poursuivent jusqu’au 31 octobre, un consensus se dégage : la souveraineté sanitaire africaine est désormais une priorité politique, économique et sociale. Le Forum Galien Afrique apparaît plus que jamais comme un laboratoire d’idées et d’actions, destiné à transformer cette vision en réalité durable pour le continent.

source: communiqué de presse REMAPSEN