Afrique du Sud : lancement d’un médicament injectable contre le VIH

L’Afrique du Sud devient le premier pays africain à autoriser le lénacapavir, un médicament injectable à longue durée d’action pour la prévention du VIH. Le lancement national est prévu dès mars 2026, ciblant les populations les plus exposées au virus.

La première dose combine une injection sous-cutanée et des comprimés pris les deux premiers jours. Il s’adresse aux adultes et adolescents séronégatifs exposés au virus.

Le gouvernement prévoit un coût réduit à 40 dollars par personne et par an grâce à Gilead et plusieurs partenaires pharmaceutiques. Des versions génériques seront également produites, et le pays développe ses capacités de fabrication locales.

Les essais cliniques ont montré une efficacité de 100 % chez les femmes et de 96 % chez certains hommes, laissant espérer une réduction significative des nouvelles infections.

Source : Africanews