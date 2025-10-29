Faso-Mêbo: les premiers fruits de l’ENEP de Loumbila passent à l’action

L’Amicale des élèves-maîtres de la première promotion de l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila (1985-1986) a remis un don à Faso-Mêbo, samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les membres de l’Amicale des élèves-maîtres de la première promotion des élèves de l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) ne veulent pas rester à marge de l’Initiative présidentielle pour la construction de la nation.

Ainsi, l’Amicale a procédé à une remise de don à Faso-Mêbo, samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou. Le coordonnateur de l’amicale de la première

promotion des élèves-maîtres de 1985 de l’ENEP de Loumbila, Siédou Babou Nignan, a confié que l’ensemble des élèves-maîtres de la promotion 85 à travers toutes les provinces du Burkina, ont décidé de marquer d’une pierre blanche les 40 ans de leur

promotion par une remise de don à Faso-Mêbo.

Le don est composé de 4 tonnes de ciment et 5 bidons de 20 litres d’huile de décoffrage d’une valeur de 560 000 F CFA. M. Nignan a souligné que ce don vise à soutenir l’initiative Faso-Mêbo car toute la promotion adhère à l’Initiative présidentielle du président du Faso. «

Nous encourageons totalement les plus hautes autorités à continuer cette Révolution progressiste populaire », a-t-il déclaré. Il a expliqué qu’il y a 40 ans de cela que la première promotion a accédé à l’ENEP de Loumbila sous la Révolution démocratique populaire (RDP). Et 40 ans après, ils se réjouissent d’être encore sous une ère révolutionnaire.

Le chargé de missions du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Atimi Démé, représentant son ministre de tutelle, a félicité la promotion pour cette belle initiative. Il les a encouragés pour cette consolidation des liens après 40 ans de vie de promotion. Atimi Deme a incité également les autres promotions ainsi que les autres démembrements du ministère à emboiter le pas.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)