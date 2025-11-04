9e congrès national des médecins: le Premier ministre sollicité pour le patronage

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mardi 4 novembre 2025 à Ouagadougou, une délégation du Bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins du Burkina Faso, conduite par son président, Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo. Les échanges ont porté sur la préparation du 9e congrès national des médecins, prévu les 21 et 22 novembre 2025, à Ouagadougou.

«Nous sommes venus échanger avec Son Excellence monsieur le Premier ministre à propos du prochain congrès que l’Ordre national des médecins organise, à savoir le 9e congrès ordinaire, qui aura lieu, les 21 et 22 novembre 2025, à Ouagadougou », a déclaré le Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo à l’issue de l’audience avec le chef du gouvernement.

Placée sur le thème : « Garantir l’équité dans l’accès aux soins par une réforme structurée de l’exercice médical : régulation, formation, insertion, télémédecine et secteur privé au cœur des enjeux », cette rencontre scientifique et professionnelle réunira les médecins du pays autour des défis majeurs du système de santé au Burkina Faso.

En vue de donner un éclat particulier à cette rencontre, la délégation est venue solliciter le patronage du chef du gouvernement. Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo a, par ailleurs, indiqué que le Premier ministre a salué l’initiative et encouragé les efforts du corps médical dans la dynamique d’amélioration de la qualité des soins au Burkina Faso. Il a également félicité l’Ordre pour l’ensemble des démarches entreprises en faveur du renforcement du système de santé national. L’un des temps forts du congrès sera la conférence inaugurale, consacrée à la formation médicale, à l’insertion professionnelle des jeunes médecins et à la facilitation de leur installation.

Selon le président de l’Ordre, « nous sommes dans un contexte particulier où, même pour des médecins, il est difficile d’avoir de l’emploi ».

Les débats porteront également sur l’Initiative présidentielle Plan 1000 × 5 et sur les Epreuves classantes nationales (ECN), deux politiques majeures pour le renforcement des ressources humaines médicales. Le Dr Sawadogo a enfin émis le souhait que plusieurs départements ministériels prennent part à ce congrès afin d’enrichir les réflexions et de contribuer à l’élaboration de solutions concrètes aux défis du secteur.

Créé à la suite d’une évolution institutionnelle amorcée en 1992, l’Ordre national des médecins du Burkina Faso s’est affirmé depuis 2012 comme un cadre autonome de régulation et de représentation de la profession médicale. Il demeure un acteur clé du dialogue entre les médecins, les pouvoirs publics et les populations, au service du renforcement du système de santé national.

DCRP/Primature