Académie de police :162 cadres de police prêts à servir

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie officielle de fin de formation de la 9e promotion des élèves commissaires et officiers de l’Académie de police, vendredi 25 juillet 2025, à Ouagadougou.

La Police nationale se renforce davantage en personnel de commandement opérationnel. En effet, l’Académie de police a effectué la sortie officielle de sa 9e promotion, vendredi 25 juillet 2025. Discours, port d’épaulettes et défilé ont constitué les temps forts de cette cérémonie qui a connu la présence de nombreux invités. La sortie, placée sur le thème : « Place des écoles de police dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de lutte anti-terroriste », a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, chef de l’Etat. Elle était placée sous le parrainage prestigieux de Hadja Mamounata Basga Velègda et le co-parrainage du Dr Roger Ouédraogo, conseiller en sécurité à l’ambassade du Burkina Faso au Mali.

Composée au départ de 181 élèves dont 84 élèves commissaires de police, avec 30 Burkinabè, 54 Tchadiens et de 97 élèves officiers de police dont 70 Burkinabè, 27 Tchadiens, la cuvée 2025 compte 162 lauréats aptes à servir dans leurs pays respectifs. Après avoir baptisé la cuvée : « Promotion Yantiari », qui signifie vision en langue Gulmancema, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a affirmé que ce nom de baptême traduit l’engagement de cette 9e promotion, à épouser la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est de travailler au profit de la population pour la reconquête de l’intégralité du territoire. « Il vous revient d’incarner des valeurs de rigueur, d’esprit de sacrifice, de sens du devoir et de loyauté », a-t-il dit. ‎Par ailleurs, le chef de l’exécutif a salué l’ouverture de l’Académie de police à des élèves venus du Tchad qui, de son point de vue, est un symbole fort de fraternité africaine, incarnant l’ambition d’une sécurité collective régionale.

Présentant les résultats, le directeur général de l’Académie de police, le Commissaire divisionnaire de police, Gérard Tarbangdo, a indiqué que pour le cycle des commissaires de police, les moyennes vont de 11,41 à 16,05, avec 14,64/20 comme moyenne générale de classe, soit 78 admis sur 81 avec un taux de réussite de 96,29%.

Servir avec loyauté, discipline et rigueur

Pour le cycle des officiers de police, les moyennes vont de 10,80 à 15,66 avec 14,35/20 comme moyenne de classe soit 83 admis sur 96 et un taux de réussite de 86,45%.

Il a souligné que le commissaire de police Olivier Nana est le major de sa promotion avec la moyenne de 16,05/20. Pour les officiers, c’est Beliyo Bruno Faho qui s’est le plus illustré avec une moyenne de 15,66/20.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui s’est réjoui de ce palmarès, a fait savoir aux impétrants que les connaissances et compétences acquises, à l’issue de la formation doivent être mises au service de la protection des personnes et de leurs biens, dans le strict respect des valeurs républicaines. « Vous êtes appelés à servir avec loyauté, discipline et rigueur. Travaillez en cohésion avec les autres forces et n’oubliez jamais que votre plus grande force est celle de l’éthique et du devoir », a-t-il conseillé. Mahamadou Sana a dit avoir pris bonne note des préoccupations relevées par les sortants.

Le délégué général de la 9e promotion, l’élève commissaire de police, Sakado Edmond Ouédraogo, a traduit la reconnaissance de la promotion aux autorités du Burkina Faso pour les connaissances acquises. Au nom de tous les promus, il a pris l’engagement de relever les défis tout au long de leur carrière. Toutefois, pour plus d’efficacité dans la formation, il a sollicité la construction d’un stand de tir, l’acquisition d’au moins deux cars de transport de 70 places et la réalisation d’un complexe sportif au sein de l’Académie.

Soumaïla BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)