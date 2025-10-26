Accélération des formalités douanières: le DG Yves Kafando s’assure du respect de la nouvelle mesure

Le Directeur général des Douanes, Yves Kafando, a visité le dimanche 26 octobre 2025, le bureau des Douanes Ouaga Route. Objectif, s’assurer du respect de la nouvelle mesure visant à accélérer l’accomplissement des formalités douanières.

Conformément à la note de service n° 2025-0509 du 24 septembre 2025, le personnel du bureau principal des Douanes et ses partenaires doivent travailler 7jours/7, durant le dernier trimestre de l’année, afin de diminuer l’afflux massif des camions le long de la voie de contournement. Pour constater l’effectivité de cette mesure, le Directeur général des douanes, Yves Kafando, a visité le dimanche 26 octobre 2025, le bureau des Douanes Ouaga Route. Il s’est réjoui de l’ouverture effective des bureaux et a remercié le personnel qui a accepté consentir ce sacrifice, preuve de leur engagement patriotique. Du reste, le DG des Douanes a déploré le manque d’engouement de la part des usagers, lors de sa visite.

« Nous recevons des plaintes à tout moment. Le bureau est ouvert, mais il n’y a pas assez d’affluence. La Douane travaille avec plusieurs unités. Lorsque l’administration des Douanes est prête pour engager les procédures et que certains acteurs ne sont pas là, évidemment, cela va jouer un peu sur la célérité des procédures. Nous avons appris, ce matin, qu’une vingtaine de déclarations ont été déposées au niveau des services depuis trois jours, mais le déclarant n’est plus revenu. Cela peut bloquer la procédure », a-t-il regretté.

C’est pourquoi, il a invité les partenaires à suivre la dynamique enclenchée par l’administration douanière. « Nous souhaitons que tout le monde puisse suivre le rythme qui a été imprimé. Cela va permettre de désengorger définitivement la situation que nous voyons », a-t-il appelé. Yves Kafando a, en outre, encouragé et félicité le personnel du bureau des Douanes Ouaga Route pour les résultats appréciables obtenus dans le mois. « Je suis très satisfait de mes collaborateurs. Ils ont fait un travail formidable. Avant la fin du mois d’octobre, depuis le 25 octobre, ils ont franchi la barre de 100% en termes de mobilisation des recettes qui était assignée comme objectif pour le bureau. Cela est très bien appréciable », a-t-il reconnu.

Et de les inviter à garder cette dynamique, cette ambiance, car dans certains offices par moments, le niveau de recouvrement piétine.

Le DG des Douanes a annoncé que, si la situation perdure d’ici janvier 2026, d’autres mesures vont être envisagées pour désengorger les files d’attente. « S’il faille travailler jusqu’à des heures tardives, nous allons le faire », a-t-il promis.

Yves Kafando a aussi souligné que le bureau n’a pas de problème d’effectifs ni de compétences ni d’outils logistiques. « Nous avons 80 vérificateurs, si chaque vérificateur reçoit trois dossiers par jour, c’est 240 camions qui sont traités. Donc la situation est gérable », a t- il assuré.

Le chef du bureau des Douanes Ouaga Route, Ghislain Sanon, pour sa part, a indiqué que la visite du premier responsable les galvanise à faire mieux, à travers la remobilisation de la troupe. « On a atteint les prévisions du mois, en recouvrant près 20 milliards F CFA de recettes. Il nous reste encore quelques mois pour boucler l’année, mais les perspectives sont bonnes à notre niveau »,

a-t-il déclaré.

Adama SAWADOGO