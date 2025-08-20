Accident sur la RN 3: un car de transport tombe d’un pont et fait plusieurs victimes

Un car de transport en commun est tombé sous le pont Nakambé sur la RN3, ce jour 20 août 2025, aux environs de 6h55.

Un car de transport en commun est tombé sous le pont Nakambé sur la RN3 hier 20 août 2025, aux environs de 06h55mn. Dans la soirée selon les dernières informations de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le car a été sorti de l’eau à l’aide d’une grue. Plutôt dans la matinée, les soldats du feu avaient annoncé un bilan provisoire de 11 victimes dont deux personnes décédées, deux blessés en état grave et sept blessés légers. Les Sapeurs-pompiers ont annoncé que les recherches vont reprendre ce matin dès l’aube.

La rédaction

Source : Brigade nationale des Sapeurs-pompiers