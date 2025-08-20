Poursuivi pour escroquerie sur la somme de 3 000 000, il est renvoyé aux fins de poursuites pour infraction non constituée

B.L est un jeune commerçant qui désire implanter une station d’essence dans une commune rurale de la province du Mouhoun (Dédougou). N’ayant aucune information sur les procédures, il partage l’information à un ami qui le met en contact avec B.A, employé d’une entreprise d’installation d’essence à Bobo-Dioulasso. Après avoir expliqué son projet, B.A se porte garant de l’assister. Pour ce faire, il lui propose six millions F CFA pour tous les travaux, mais après négociation, ils conviennent sur un montant de 5,6 millions F CFA. Pour le démarrage des travaux, B.L avance une semaine après leur (…)

Kamélé FAYAMA

 

