Actionnariat populaire au Nord : les souscriptions ont commencé

Le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo a lancé officiellement les activités de souscription de l’entrepreneuriat communautaire, le vendredi 12 janvier 2024, à Ouahigouya. Une initiative pour susciter l’adhésion massive et la mobilisation de tous les filles et fils de la région.

C’est sur le thème : « Actionnariat populaire pour un développement endogène et inclusif » que le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo a lancé, le 12 janvier 2024 dans la région du Nord, les activités de souscription de l’actionnariat communautaire. Selon lui, c’est une initiative qui va permettre à la population de la région de s’informer et de mieux comprendre les programmes de l’entrepreneuriat communautaire. « La mission de l’APEC s’inscrit dans le cadre de la vision du développement endogène et inclusif si cher au Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré qui veut donner l’opportunité aux Burkinabè de financer les projets majeurs exclusivement par les ressources endogènes. Ce développement ne sera une réalité qu’avec l’implication et la mobilisation de tous les Burkinabè », a laissé entendre le gouverneur. Durant plus de deux heures, les premiers responsables de l’APEC, en collaboration avec la société coopérative « Bâtir l’Avenir », ont échangé sur les différentes missions de cette initiative.

Pour le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), Karim Traoré, c’est avec beaucoup de satisfaction qu’ils ont suivi la forte mobilisation de la population qui témoigne son intérêt à cette action. « La région du Nord s’est montrée motivée pour à accompagner l’initiative présidentielle de l’entrepreneuriat communautaire. Donc, il était temps pour que nous venions leur porter le message de mobilisation autour de l’initiative afin que la région puisse prendre sa place dans les projets et programmes de développement du pays », a-t-il souligné. Issouf Ouédraogo, tout en félicitant la forte mobilisation, a invité tous les filles et fils de la région à s’inscrire massivement afin que ce projet se concrétise pour le bonheur de la population. C’est le 12 juin 2023 que le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé les activités de souscription à Ouagadougou. Quatre mois après s’en est suivie la pose de la première pierre de l’usine de transformation de la tomate à Bobo-Dioulasso en septembre 2023.

Bassirou BADINI