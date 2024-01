Coopération culturelle et éducative : La Russie va augmenter les bourses pour les étudiants burkinabè

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, vendredi 12 janvier 2024, à la Primature, une délégation russe conduite par Natalia Krasovskaïa, chef de la diplomatie publique de la Fédération de Russie. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération culturelle et éducative entre les deux pays.

Le Burkina Faso et la Russie entendent donner un nouvel élan à leur coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation. C’est ce qui est ressorti de l’audience accordée par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, à une délégation russe conduite par la cheffe de la diplomatie publique de la Fédération de Russie, Natalia Krasovskaïa, vendredi 12 janvier 2024 à la Primature.

Les échanges ont porté essentiellement sur le volet culturel. A sa sortie d’audience, Natalia Krasovskaïa a annoncé l’ouverture d’une exposition photographique « Fenêtre sur la Russie » qui debutrera, samedi 13 janvier 2024 à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Cette exposition vise à faire découvrir aux Burkinabè, la diversité et la richesse de la culture russe, à travers des clichés capturant des paysages, des monuments, des traditions et des personnalités russes. L’éducation n’a pas été en marge dans cette audience. Natalia Krasovskaïa a fait savoir, en effet, que la Russie compte offrir davantage de bourses d’études au profit des étudiants burkinabè.

« Nous allons augmenter le nombre de quotas des bourses pour que les étudiants burkinabè puissent aller faire leurs études dans des universités russes », a indiqué la cheffe de la diplomatie publique russe. Elle a précisé que ces bourses concerneront tous les niveaux d’études, du premier cycle au doctorat et tous les domaines de formation, notamment les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. Pour faciliter et renforcer davantage les liens culturels entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, l’hôte du jour a fait savoir que le Centre culturel russe « va organiser des concours de la langue russe en ligne et en présentiel pour que plus de Burkinabè puissent étudier la langue russe ». Elle a ajouté que le Centre culturel russe propose également des cours de russe gratuits, des projections de films, des conférences, des ateliers et des animations culturelles. Natalia Krasovskaïa a laissé entendre que le Centre culturel russe à Ouagadougou va contribuer à renforcer la collaboration entre la Fédération de Russie et le Burkina. En perspectives, la Fédération de Russie envisage, à en croire, Natalia Krasovskaïa, de participer à la prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), avec des films russes.

Abdel Aziz NABALOUM

Gustave KONATE (Stagiaire)