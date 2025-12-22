Alliance des Etats du Sahel: La Force unifiée entre en action

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées et Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), Son Excellence le général d’Armée Assimi Goïta, a présidé, ce samedi 20 décembre 2025, la cérémonie solennelle de remise de l’Etendard à la Force unifiée de l’AES (FU-AES), marquant officiellement l’entrée en activité de cette force multinationale stratégique.

La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, du Président du Conseil national de Transition, des Présidents des Institutions de la République, des ministres chargés de la défense des pays membres de la Confédération AES, de membres des gouvernements de l’AES, des Chefs d’Etat-major des armées, ainsi que des ambassadeurs et représentants des organisations internationales accrédités au Mali, des attachés de défense des pays amis et des délégations des Etats membres de la Confédération.

Dans son allocution, le Président de la Confédération AES a souligné la portée historique de cette cérémonie, qualifiant la remise de l’Etendard de marqueur officiel du démarrage opérationnel de la Force unifiée. Il a salué l’installation du nouveau commandant de la FU-AES et rendu un vibrant hommage au courage, au professionnalisme et à la détermination des ministres de la Défense, des Chefs d’Etat-major et de l’ensemble des Forces de défense et de sécurité de l’espace AES.

Le chef de l’Etat a rappelé que, depuis la Déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, les Forces Armées des pays membres ont conduit des opérations conjointes majeures, notamment Yéréko I et Yéréko II, ayant permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de sanctuaires criminels, grâce à une planification rigoureuse, un partage efficace du renseigne-ment et une mutualisation accrue des moyens.

Face à l’évolution des modes opératoires des groupes armés terroristes, le Président Goïta a insisté sur la nécessité d’une anticipation stratégique permanente, mission confiée au nouveau commandement de la Force unifiée.

Il a également mis en exergue les menaces multiformes pesant sur les Etats du Sahel : terroristes, économiques et informationnelles. A cet effet, la Confédération AES a engagé des réponses structurantes, notamment la création de la télévision, de la radio et de la presse écrite AES, afin de renforcer la souveraineté informationnelle et de contrer la désinformation.

Affirmant que « l’AES est une réalité irréversible », le Président de la Confédération a salué la résilience et le soutien constant des peuples de l’AES, tout en s’inclinant devant la mémoire des civils et militaires tombés au combat et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, le général de corps d’Armée Sadio Camara, a souligné que le Sahel traverse un moment décisif de son histoire, rappelant que la paix, la sécurité et la souveraineté ne se délèguent pas.

Il a présenté la Force unifiée de l’AES comme l’aboutissement d’une mutualisation stratégique fondée sur les valeurs sahéliennes de solidarité, d’entraide et de dignité.

L’étendard remis à la FU-AES a été décrit comme un symbole vivant, fruit du sacrifice des martyrs civils et militaires, porteur de mémoire, de volonté et d’engagement irréversible. A la tête de la Force unifiée de l’AES, le général de brigade Daouda Traoré, reconnu comme un officier expérimenté et homme de terrain, aura la lourde responsabilité de conduire cette Force multinationale dans un contexte sécuritaire exigeant, au service de la stabilité et de la souveraineté de l’espace AES.

