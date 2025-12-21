CAN 2025: les Etalons focus sur leur objectif

Arrivés à leur pied à terre à Casablanca, vendredi 19 décembre 2025, pour disputer la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Maroc 2025, les Etalons ont effectué leur première séance d’entrainement, le lendemain 20 décembre, dans une bonne ambiance. Ils sont confiants et promettent une belle CAN au peuple burkinabè.

Les Etalons ont effectué une arrivée remarquée à Casablanca, au Maroc, vendredi 19 décembre dernier, pour la phase finale de la CAN 2025. Tous élégants dans leur tenue Faso Dan fani, le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont été accueillis à leur hôtel par des membres du comité d’organisation et des musiciens traditionnels marocains. « Nous avons été très bien accueillis par le peuple marocain. Ces dernières années, nous avons pratiquement joué tous nos matchs ici au Maroc.

L’adaptation est donc très facile », s’est félicité le vice-capitaine des Etalons, Issoufou Dayo. Les Etalons ont rallié la capitale économique du Maroc après un court stage (le stage a débuté le 15 décembre) à Ben Slimane, à quelques encablures de Casablanca, où le sélectionneur Brama Traoré a réussi à regrouper 24 des 25 joueurs (Issa Kaboré manquait à l’appel mais il a rejoint le groupe dans la nuit du samedi 20 décembre) sélectionnés pour la CAN 2025. Ils ont effectué leur première séance d’entrainement en début de soirée du samedi 20 décembre 2025, sur une des pelouses du Raja de Casablanca, l’un des clubs phares du royaume chérifien.

Les joueurs burkinabè ont laissé entrevoir une bonne ambiance en leur sein. Pour la 14e participation du Burkina Faso à une phase finale de CAN avec jusque-là, une finale en 2013, une troisième place en 2017 et deux fois 4e en 1998 et 2021, le vice-capitaine

des Etalons, Issoufou Dayo, a estimé qu’il ne manque que le Graal pour leur bonheur et surtout de celui du peuple burkinabè. « Tout le groupe sait que l’objectif c’est d’aller chercher le trophée. Nous sommes prêts », a-t-il promis.

Opération rachat…

Aussi, le défenseur des Etalons précise que lui et ses coéquipiers doivent se faire pardonner après leur élimination en 8e de finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire par les Aigles du Mali. « Nous avons appris beaucoup de choses de la CAN passée, moi particulièrement et aussi le capitaine Bertrand Traoré. Nous avons eu beaucoup de regrets, mais cette fois-ci nous repartirons du Maroc sans regrets », a insisté Issoufou Dayo, avant de lancer, un petit sourire en coin : « personnellement j’ai tout fait ici, j’ai grandi au Maroc (NDLR : il a passé 10 ans à Berkane). Peut-être que c’est le destin qui veut que je vienne soulever le trophée au Maroc ».

Son nouveau coéquipier, le jeune latéral gauche du FC Lorient, Arsène Kouassi, qui dispute sa première CAN n’a cesse de clamer sa reconnaissance envers le peuple

burkinabè. Et pour lui, il n’a d’autres choix que de lui exprimer sa gratitude par de bonnes prestations durant la compétition. « Le public burkinabè a lutté pour que je puisse venir et participer à la compétition. A moi de faire les choses qu’il faut pour être dans le cœur des Burkinabè. C’est un grand honneur de disputer cette CAN. On travaille chaque jour pour vivre ces moments-là », a souligné Arsène Kouassi.

La décision de la FIFA invitant les clubs à libérer les joueurs au plus tard le 15 décembre, à juste une semaine du début de la compétition, avait indigné les sélectionneurs des équipes nationales qualifiées. « La CAN est une grande compétition. Si nous n’avons pas les joueurs à temps, c’est difficile de se préparer correctement pour pouvoir aborder la compétition », reconnait le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré. Néanmoins, a-t-il estimé, la courte préparation à Ben Slimane s’est bien déroulée et il a, à sa disposition, de « joueurs professionnels qui travaillent durs » parce qu’ils sont conscients qu’ils doivent représenter leur pays. « Nous sommes prêts.

Nous demandons au peuple d’être derrière leur équipe nationale, de prier pour nous et d’encourager les joueurs », a-t-il plaidé. L’objectif immédiat, selon Brama Traoré, est de bien entrer dans la compétition, c’est-à-dire prendre les trois points de la victoire face

à la Guinée Equatoriale, le 24 décembre prochain. Pour cela, Chercheur dit compter sur le mental et l’envie de ses poulains d’en découdre avec n’importe quel adversaire

dans cette CAN.

Sié Simplice HIEN

depuis Casablanca