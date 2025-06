Assemblée générale des sociétés d’Etat : les parties prenantes passent en revue les résolutions de la 32e session

La 5e rencontre d’échanges sur la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques s’est tenue, le lundi 9 juin 2025, à Ouagadougou. Et ce, en prélude à la 33e session de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat (AG/SE), prévue les 26 et 27 juin prochain dans la capitale burkinabè. Ce fut un cadre de partage d’expériences, de fédération des énergies pour une gouvernance plus saine et plus vertueuse des entités publiques.

La 33e session de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat (AG/SE) se tiendra les 26 et 27 juin 2025 à Ouagadougou. En prélude à l’évènement, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, assurant la tutelle de gestion des parties prenantes à la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques a échangé avec les acteurs, le lundi 9 juin 2025, dans la capitale burkinabè. Il s’est agi des Présidents des conseils d’administration, (PCA), des Directeurs généraux (DG) des sociétés d’Etat et des Etablissements publics et de prévoyance sociale (EPPS). A cela s’ajoutent, les responsables des départements ministériels assurant les tutelles techniques et financières desdites entités.

Ce fut une rencontre d’échanges et d’orientation en vue d’une meilleure appropriation des missions dévolues aux acteurs. La directrice générale de la promotion de l’entreprise, Wendpuiré Fleur Prudence Balboné, a confié que cette rencontre, 5e du genre de l’exercice, avec la tutelle de gestion des entreprises publiques et parapubliques a servi de cadre aux participants pour examiner l’état de mise en œuvre des résolutions issues des précédentes sessions de l’AG/SE et des EPPS. Elle a poursuivi en précisant que les participants ont également identifié les difficultés et ont pris des résolutions pour une gestion optimale des sociétés d’Etat et des EPPS.

Un suivi rigoureux des décisions

Les participants ont aussi formulé des recommandations pour améliorer la gouvernance des entreprises publiques et au-delà, leurs performances. « Ce cadre est un moment de partage d’expériences, de fédération des énergies pour une gouvernance plus saine et plus vertueuse des entités publiques », a soutenu le ministère en charge du commerce, Serge Gnaniodem Poda. Pour lui, les missions assignées aux parties prenantes nécessitent une meilleure coordination et une synergie d’actions dans le but d’assurer un suivi et une mise en œuvre effective des décisions issues de l’AG/SE et des EPPS. La directrice générale de la promotion de l’entreprise, Wendpuiré Fleur Prudence Balboné est revenue sur l’importance de ce cadre de dialogue. Une rencontre qui, selon elle, a permis de fédérer les énergies, partager les expériences et garantir une gouvernance plus saine et plus vertueuse au service du développement national. Elle a rappelé que l’activité du jour s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités d’assurer un suivi rigoureux des décisions prises.

Au cours de la session, le ministre Poda a invité les responsables des sociétés d’économie mixte, à participation publique majoritaire publique, présents à cette rencontre en qualité d’observateurs, à s’inspirer de ce cadre pour l’amélioration de la gouvernance de leurs entreprises.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmaial.com

Soraya ROAMBA

(Stagiaire)