Assurance maladie universelle: les bénéficiaires satisfaits des prestations

La caisse nationale de l’assurance-maladie universelle à organisé une tournée en compagnie de la presse au sein des hôpitaux Bogodogo et Yalgado Ouédraogo à l’effet de constater l’engouement autour de l’assurance maladie universelle, jeudi 5 février 2026 à Ouagadougou.

En ambulatoire comme en séjour, les assurés et les bénéficiaires des prestations de l’assurance maladie universelle manifestent un ouf de soulagement depuis le 1er février 2026. Pour en faire le constat, la Caisse nationale de l’assurance-maladie universelle (CNAMU) a convié la presse à une tournée dans deux grandes formations sanitaires, jeudi 05 février 2026 à Ouagadougou. Il s’agit des Centres hospitaliers universitaires (CHU) de Bogodogo et Yalgado Ouédraogo.

La gestionnaire administrative des patients au CHU Yalgado Ouédraogo, Mariam Thiombiano, a expliqué le processus pour bénéficier d’une prestation. « Il faut d’abord disposer de la carte ou détenir la fiche d’immatriculation provisoire, présenter son ordonnance de consultation plus l’un des documents précités à la caisse. La caisse délivre un bon dûment rempli et cacheté au service de facturation, selon la prestation prescrite par le médecin. Le patient peut ensuite s’acquitter de 30% du montant à la caisse », a-t-elle détaillé.

Pour Mme Thiombiano, la routine s’installe au fur et à mesure depuis le lancement des prestations. « De façon générale, nous constatons un soulagement chez les patients qui expriment leur joie de voir se concrétiser ceux que beaucoup d’entre eux considéraient comme un serpent de mer », a-t-elle poursuivi.

Le RAMU un contrat social salvateur

Mariam Thiombiano a révélé que le CHU Yalgado Ouédraogo a enregistré, au cours de la semaine, 13 patients dont 12 patients en ambulatoire. Bénéficiaire de l’assurance maladie universelle, Paligwende Thierry Silga est heureux de bénéficier de la prise en charge de 70% des frais de soins. « Le médecin m’a prescrit cinq séances d’acupuncture. Avec le lancement des prestations, je suis venu me renseigner pour voir si c’était possible de bénéficier des réductions de 70 %. Pour ma part, au lieu de payer 25 000 FCFA pour mes séances, j’ai payé 7 500FCFA », s’est-il réjoui.

Au CHU Bogodogo, 7 patients ont profité des prestations de l’AMU depuis le 1er février. Son attestation provisoire en main, Téga Ouédraogo s’est dit heureux de constater l’effectivité de l’assurance maladie universelle. « Je suis suivi au service de rhumatologie et certaines prestations, auparavant hors de portée sont désormais abordables. Les prestations éligibles et le taux de réduction constituent un poids de moins sur nos épaules », a-t-il confié.

Emmanuel BICABA