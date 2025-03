AVIS DE RECRUTEMENT

Spécialiste en gestion des connaissances

Programme Initiative de financement verte et inclusif (IGREENFIN 1)

Lieu d’affectation : Ouagadougou Type et durée de contrat : Consultant avec une période d’essai de trois mois. Durée contractuelle initiale de 11 mois renouvelables.

Le Fonds International de Développement agricole (FIDA) recrute pour le compte du programme Initiative de financement vert et inclusif (IGREEFIN) un/une Spécialiste en Gestion des Connaissances.

Contexte

Le Fonds International de Développement agricole (FIDA) est l’une des principales sources de financement du développement agricole et rural dans de nombreux pays en développement. Le FIDA reconnaît que les risques les risques climatiques constituent des facteurs affectant la pauvreté rurale et représentant des défis essentiels à relever. Si le changement climatique est un phénomène mondial, ses effets négatifs sont plus durement ressentis par les populations rurales pauvres des pays en développement, dont les moyens de subsistance dépendent fortement des ressources naturelles. L’initiative de la Grande Muraille Verte (GMV) est une initiative africaine de restauration des terres africaines visant à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d’emplois verts dans les zones rurales du Sahel d’ici à 2030. D’une longueur de 8 000 km (du Sénégal à l’ouest à Djibouti à l’est), la zone d’intervention doit devenir le foyer d’une mosaïque de systèmes agricoles durables couvrant les 11 pays de l’initiative (Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Soudan).

Rôle

Il/elle soutient les points focaux Fonds Vert Climat (FVC), Fond pour l’Environnement Mondial (FEM) dans la mise en œuvre des activités du PAR et joue un rôle de coordination dans la gestion des connaissances, la communication et de dialogue politique en appui aux autorités nationales désignées, et des agences/coalitions nationales de la GMV dans le pays. Il/elle rend compte directement au coordinateur principal du programme de la Composante 3 d’IGREENFIN-1 et au spécialiste de la gestion des connaissances de l’Unité de Coordination Régionale (UCR). Il/elle fait ampliation des rapports aux points focaux FVC et FEM.

Fonctions et tâches principales

Travailler de manière proactive avec les équipes du programme et du projet FVC/FEM/Fonds pour l’Adaptation (FA) au niveau national afin d’identifier les opportunités de capitaliser et partager des informations et connaissances pertinentes et de diffuser des informations sur les principaux progrès et résultats.

Soutenir les EAs du FCV et les EAs du FEM/FA en en cartographiant, documentant, et téléchargeant leurs produits de connaissance, et en les soumettant à la plateforme hébergeant le centre de connaissances régionales, et en promouvant son utilisation au niveau national.

Générer des produits de connaissance pour diffuser les bonnes pratiques et enseignements tirés, les bonnes pratiques évolutives.

Soutenir l’élaboration des stratégies nationales de gestion des connaissances et d’apprentissage de la mise en œuvre des projets du FVC, du FEM et du FA.

Soutenir les points focaux du FVC, du FEM et du FA à développer des plateformes nationales de gestion des connaissances et à générer des produits de connaissance pour diffuser les bonnes pratiques au niveau infranational.

Organiser régulièrement des échanges de connaissances entre pairs et des activités de partage des connaissances et coordonner les communautés de pratique thématique au niveau national.

Renforcer la coordination et l’animation entre les autorités nationales désignées du FVC, les EAs et les points focaux nationaux du FEM, du FA, et de la GMV et d’autres représentants des coalitions nationales de la GMV (ministères, partenaires techniques et financier, société civile, académie…).

Conseiller l’UCR sur les politiques/produits pertinents en matière de publications et contribuer à leur diffusion.

Soutenir au niveau national la réalisation d’inventaires, de capitalisations et synthèses (p.ex. sur l’innovation climatique, foncière, etc.) dans l’espace GMV, en relation avec le PAR du FEM et du FIDA.

Établir et maintenir des contacts, nourrir des partenariats, en étroite collaboration avec le directeur national de l’Agence Nationale de la GMV, les principaux médias imprimés et électroniques (y compris la radio, la télévision, les sites web d’information et les blogs) et les services de communication de l’AND du Fonds Vert pour le Climat afin de leur fournir des informations contextualisées dignes d’intérêt sur les impacts dans le pays.

Préparer des fiches d’information nationales/études de cas en collaboration avec les services de suivi-évaluation de l’AND du Fonds Vert pour le Climat afin de promouvoir les résultats et les activités des projets nationaux et veiller à ce que la page web du projet de la GMV soit mise à jour et liée aux sites web institutionnels de la GMV, de l’AND du Fonds Vert pour le Climat et du point focal FEM.

Élaborer et tenir à jour un calendrier des manifestations de la GMV avec les agences nationales de la GMV au niveau national, et contribuer à leur élaboration en générant des messages et du matériel d’information pour assurer le succès de ces événements de sensibilisation, de plaidoyer, et de dialogue politique.