A la découverte de mon pays

Au-delà des nombreuses initiatives de promotion de la Destination Burkina, le gouvernement engage désormais les Burkinabè à découvrir leur pays, à travers la Grande saison du tourisme interne. Parce que, convaincu que le tourisme interne peut être le moteur du redressement de l’industrie touristique.

Lancée, ce samedi 15 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso, cette Grande saison est prévue pour durer trois mois sur toute l’étendue du territoire national. Dans un contexte où il faut compter sur ses propres forces, la Grande saison du tourisme interne donne une fois de plus l’opportunité aux Burkinabè de prouver leur patriotisme en découvrant leur pays.

Dit autrement, comme les forces combattantes qui se sacrifient pour le pays, les populations sont aussi appelées, en plus de leur contribution à l’effort de paix, à s’engager sur le front touristique. C’est dire qu’il est attendu du Burkinabè qu’il puisse choisir de parcourir son pays, seul ou en famille, pour explorer, découvrir et faire découvrir les énormes potentialités que la nature et l’histoire de sa patrie renferment.

Cela est d’autant plus facilité que les établissements touristiques d’hébergement et les gestionnaires des sites touristiques, dans le cadre de cette Grande saison de tourisme interne, ont consenti des réductions de 30 à 50% sur les frais d’hôtels et les droits de visites. En choisissant de pratiquer le tourisme interne en ces périodes difficiles, nous démontrons ainsi à la face du monde, notre légendaire résilience puisée dans nos ressorts endogènes.

Cette résilience aura l’avantage de nous permettre de mieux connaître notre patrimoine touristique et culturel. Une belle opportunité pour redonner vie à un secteur qui subit de plein fouet les affres de l’insécurité, alors qu’il générait des devises pour les caisses de l’Etat et des revenus pour de nombreux acteurs des transports, de l’agriculture, de l’élevage, de la restauration, de l’hôtellerie et des communautés à la base.

Cette invite s’adresse aussi aux Burkinabè de la diaspora qui gagneraient à faire découvrir à leurs enfants le riche patrimoine de leur mère patrie dont ils se réclament fièrement et dont ils sont les ambassadeurs dans leur pays d’accueil. Le Burkina Faso regorge d’énormes potentialités culturelles et touristiques et c’est peu de le dire, tant, cette terre d’accueil dispose d’une diversité de sites mythiques et d’attraits touristiques qui forcent l’admiration, l’esprit d’aventure et de découverte.

Des ruines de Loropéni aux Cascades de Banfora en passant par le lac Tengrela, les pics de Sindou, le village troglodyte de Niansogoni, les cavernes de Douna, le parc W, la mare d’Oursi, les caïmans sacrés de Sabou, les sculptures sur granit de Laongo et bien d’autres, le pays des Hommes intègres constitue à bien des égards, une destination à ne pas manquer. Sauf que, comme dans de nombreux pays qui ont fait du tourisme un important levier de leur développement, les crises sanitaire (COVID-19) et sécuritaire ont imposé la réorientation des politiques publiques en la matière.

A titre d’exemple, l’activité touristique burkinabè a enregistré en 2020 (selon l’ONTB), une baisse de 23,5% d’arrivées par rapport à 2019, soit 435 600 arrivées de touristes dans les établissements touristiques d’hébergement, 28,6% de recettes touristiques en moins pour se situer à 51 625 millions F CFA et enfin, une chute de 61% dans les billets d’avion émis et autres circuits touristiques organisés par les agences de voyage et de tourisme. La balle est aussi dans le camp des acteurs touristiques qui doivent proposer des circuits et programmes alléchants et attrayants, à même de susciter l’envie des Burkinabè d’aller à la découverte de leur pays.

Assetou BADOH

badohassetou@yahoo.fr