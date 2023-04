Conquête spatiale : le Kenya va lancer son premier satellite en collaboration avec SpaceX du milliardaire Elon Musk

Les pays africains sont de plus en plus intéressés par la conquête de l’espace. Parmi ces pays figure désormais le Kenya qui, en association avec SpaceX, l’entreprise du milliardaire américain Elon Musk, va lancer le 10 avril prochain son premier satellite d’observation, baptisé Taifa-1 (qui signifie une nation en swahili). L’objectif des autorités kenyanes est d’utiliser, selon Le Point Afrique, les données de ce satellite pour développer l’agriculture, mieux gérer les ressources naturelles, les catastrophes et renforcer la surveillance de l’environnement. Aujourd’hui en Afrique, plusieurs pays ont lancé des satellites dans l’espace. Il s’agit, entre autres, de l’Ouganda, l’Égypte, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Nigeria et du Ghana.

Alassane KERE