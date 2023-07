Coopération Burkina-Russie : une délégation de la Douma chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambela, a reçu en audience, une délégation de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, conduite par la conseillère du vice-président, Natalia Krasovskaya, le vendredi 14 juillet 2023, à Ouagadougou. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso.

La Fédération de Russie s’est inscrite dans une dynamique de raffermissement de ses relations de coopération avec le Burkina Faso. Ce sujet a, en effet, été au centre des échanges entre le chef du gouvernement, Me Apollinaire Kyélem de Tambela et la conseillère du vice-président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, Natalia Krasovskaya, vendredi 14 juillet 2023, à Ouagadougou.

Au sortir de l’audience, Natalia Krasovskaya a indiqué être venue échanger avec le Premier ministre sur plusieurs questions entrant dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. L’entretien a surtout porté sur des secteurs de coopération tels que l’éducation, la culture et l’économie. Elle a fait savoir que son pays est dans une dynamique de « coopération active et productive » avec le Burkina Faso.

« Nous attendons la délégation burkinabè au sommet Russie-Afrique qui va avoir lieu à Saint Petersburg en fin juillet et nous espérons que même après ce sommet, nous allons continuer notre coopération dans les sphères diverses. Nous planifions une coopération vraiment active et productive entre nos deux pays », a declaré la conseillère du vice-président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.

De son point de vue, l’intérêt d’une coopération entre la Russie et les Etats africains, plus particulièrement le Burkina Faso, est d’une portée immense. Et, a-t-elle ajouté, la Russie envisage dans ce sens, un festival culturel au cours duquel, les pays africains seront invités à exposer sur leur culture et aussi à découvrir la culture russe.

Soumaïla BONKOUNGOU