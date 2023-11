Coopération : Le ministre Olivia Rouamba plaide pour une consolidation de la coopération entre les villes italiennes et burkinabè.

En marge de sa visite d’amitié et de travail en République italienne et au Vatican, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Son Excellence Madame Olivia Ragnaghnewendé Rouamba , a eu des séances de travail avec Monsieur Antonello Aurigemma, Président du Conseil Régional de Lazio, région où se trouve la ville de Rome, et le Maire de Rome, Monsieur Roberto Gualtieri.

Pour Madame le Ministre, le Conseil Régional de Lazio, est une région à fort potentiel dont pourrait s’inspirer beaucoup de régions du Burkina Faso dans le cadre de la coopération décentralisée. Avec son Président, Monsieur Antonello Aurigemma, les échanges ont donc porté sur des questions économiques et la possibilité de jumelage entre la région de Lazio et des régions du Burkina Faso.

Prenant note des potentialités économiques du Burkina Faso à lui présentées par son hôte, le Président du Conseil régional a suggéré que les deux Chambres de Commerce et d’Industrie puissent rapidement nouer des partenariats gagnant-gagnants, afin d’impulser une nouvelle dynamique entre sa Région et le Burkina Faso. En outre, le Ministre ROUAMBA a félicité le Président pour son implication dans l’organisation prochaine du Forum Africa-Italia-Business dont le Burkina Faso est le pays invité d’honneur.

Quant à la rencontre avec le Maire de Rome, Monsieur Roberto Gualtieri, elle a permis à S.E Mme le Ministre Olivia Rouamba et à son hôte, d’échanger sur des préoccupations relatives à la coopération entre les villes burkinabè et italiennes, et sur le développement culturel. A ce titre, les deux parties ont convenu d’élaborer un mémorandum d’entente pour baliser le terrain et fixer le cadre de la coopération à venir.

Par ailleurs, le Maire a manifesté son désir de voir le Burkina Faso soutenir la candidature de la ville de Rome à l’Expo-Universel 2030. La Ministre burkinabè a saisi l’occasion, pour inviter le Maire de Rome au prochain Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), et plaider pour son accompagnement dans l’organisation du Festival YEELBA qui réunit des stylistes burkinabè et italiens.

DCRP/MAECR-BE