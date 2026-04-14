Paix et développement dans le Goulmou: les forces vives en quête de stratégies endogènes

Les forces vives du Goulmou ont organisé, les 11 et 12 avril 2026, à Fada N’Gourma, un forum régional. Objectif : réfléchir à des solutions endogènes et susciter un engagement réel des filles et fils de la région dans le processus de développement de la région et la reconstruction de la paix et la cohésion sociale.

En quête de stratégies endogènes pour faire du Goulmou un havre de paix, mais aussi pour le positionner sur l’échiquier national, les forces vives de la région ont organisé, les 11 et 12 avril 2026, à Fada N’Gourma, un forum sur le thème : « Renforcement de la paix, de la cohésion sociale et du développement dans la région du Goulmou : Stratégies pour une participation accrue des filles et fils ». Une rencontre d’envergure pour aborder les enjeux régionaux liés au développement, à la paix et la cohésion sociale.

Dans une salle comble, jeunes et anciens, venus des quatre coins de la région, se sont parlé sans filtre, 48 h durant, en présence du premier vice-président de l’Assemblée législative du peuple (ALP), David Lompo, patron de l’évènement. Ils se sont remobilisés et surtout, se sont engagés à jouer, chacun, sa partition pour faire rayonner davantage le Goulmou.

Pour ainsi illustrer les motivations de cet engagement pour la cause de la région, des communications ont été animées sur diverses thématiques : « Espace territorial commun et diversité culturelle : comment construire un vivre-ensemble harmonieux ? », « Crise sécuritaire : quelles stratégies endogènes pour faire front ?», « Le grand Goulmou : nouveau souffle pour un avenir commun » et « Stratégies et mécanismes à mettre en place pour assurer une coordination et un suivi-évaluation des engagements ».

Selon le représentant des parrains, Victor Dahani, ce forum s’est imposé comme un moment de vérité, indispensable pour poser les bases d’un développement sincère et durable. Abordant la question sécuritaire, il s’est montré optimiste : « Le Goulmou restera debout et fort. Unis, nous viendrons à bout des défis », a-t-il affirmé. Dans la même dynamique, le patron de la cérémonie, David Lompo, a exhorté les filles et fils de la région à parler d’une même voix. « Cette union sacrée constitue le ciment de notre survie », a-t-il insisté.

Pour le président du comité d’organisation, Etienne Lompo, au soir du forum, c’est un satisfécit général qui se dégage, vu la forte mobilisation des acteurs de toutes les composantes sociales. Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, président de la cérémonie, a, pour sa part, félicité les initiateurs du forum pour leur engagement à fédérer les énergies autour des enjeux cruciaux de la région. Il a également rendu un vibrant hommage aux forces combattantes engagées sur les différents théâtres d’opérations, pour leurs sacrifices en faveur de la paix et de la sécurité.

Joanny SOW