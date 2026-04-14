Camp CRS de Manga : le commissaire Ousséni Kalmogo prend le commandement

Le nouveau commandant du groupement des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de Manga, le commissaire de police Ousséni Kalmogo, a été installé dans ses fonctions, mardi 14 février 2026.

Nommé le 20 février 2026, le commissaire de police Ousséni Kalmogo a désormais les pleins pouvoirs pour exercer ses fonctions de commandant du groupement des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de Manga. Il remplace à ce poste, le commissaire de police Abdoulaye Traoré, appelé à d’autres fonctions. La passation de charge a eu lieu, mardi 14 février 2026, dans la cité de l’Epervier, au cours d’une cérémonie solennelle, présidée par le directeur des unités d’intervention de la Police nationale, le commissaire principal de police Somnobgna Ouédraogo. Le commandant entrant du groupement des CRS a, dès sa prise de parole, rendu un vibrant hommage et présenter ses admirations à son prédécesseur.

« Vous êtes très accessibles et ouverts. Je n’hésiterai pas un seul instant à chaque fois que besoin sera à m’abreuver dans votre main de savoir, notamment votre savoir-faire et savoir-être », a adressé le nouveau commandant à son prédécesseur. Pour le commissaire Kalmogo, assumer le commandement d’une telle unité dans un tel contexte ne constitue ni un privilège, ni une simple étape de carrière. « C’est une lourde responsabilité », a-t-il dit, avant de poursuivre qu’il a parfaitement conscience des attentes de sa hiérarchie face aux défis du moment. Le commandant entrant a dit mesurer pleinement la responsabilité qui est désormais la sienne.

« Je vous rassure que je suis prêt à l’assumer et ce, avec vos conseils avisés, votre accompagnement et vos orientations », a-t-il souligné. Il a laissé entendre que son commandement sera placé sous le signe de la consolidation des acquis avec une vision pour la CRS de Manga qui sera celle d’une unité solidaire, exemplaire, professionnelle où chaque agent se sent respecté, valorisé et responsabilisé. Ousseni Kalmogo a rappelé que dans le contexte actuel du pays marqué par des menaces multiformes qui mettent à mal la résilience des institutions, des populations ainsi que la cohésion sociale, la CRS occupe une place déterminante dans le dispositif sécuritaire national. Outre ses missions traditionnelles de maintien et d’établissement de l’ordre, de la protection des institutions et des hautes personnalités, la lutte contre le grand banditisme, a-t-il confié, est fortement engagée sur les théâtres des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national.

Noufou SAWADOGO