Axe Ouagadougou-Pékin: la coopération se consolide

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Deyong Zhao, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, dans la matinée du 14 avril 2026.

Des sujets relatifs au renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont été abordés pendant les échanges entre les deux hommes. A ce titre, l’ambassadeur chinois et le chef de la diplomatie burkinabè ont relevé la nécessité d’augmenter le volume des échanges de délégations entre les deux pays, au regard des potentialités et des opportunités qui existent de part et d’autre. En attendant, ils ont fait un tour d’horizon sur certains dossiers de coopération qui évoluent bien dans des domaines tels que la santé, l’agriculture, l’eau potable, l’énergie et la formation des ressources humaines. Tout en saluant l’ambassadeur chinois pour son engagement personnel à faire avancer les dossiers de coopération entre les deux pays, Karamoko Jean Marie Traoré l’a rassuré de la disponibilité du département des Affaires étrangères, pour faciliter l’aboutissement des différents projets et programmes portés par la République populaire de Chine au Burkina Faso.

DCRP/MAE