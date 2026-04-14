Caisse populaire de Dafra : une croissance soutenue en 2025

La Caisse populaire de Dafra a tenu son assemblée générale Extraordinaire et sa 15e assemblée générale ordinaire de l’année, le samedi 11 avril 2026 à Bobo-Dioulasso. Présidée par Wilfried Gautier Parcouda représentant la directrice générale de de la faîtière des caisses populaires du Burkina, cette rencontre entend renforcer la gouvernance et consolider les acquis.

Chaque année, le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) tient une assemblée générale ordinaire pour rendre compte à ses acteurs devenus aujourd’hui coopérateurs et

coopératrices. C’est dans cette optique que la Caisse populaire de Dafra a tenu une assemblée générale extraordinaire et la 15e assemblée générale ordinaire, le samedi 11 avril 2026 à Bobo-Dioulasso.

Cette rencontre a permis la relecture minutieuse des textes statutaires et

réglementaires, et l’adoption d’une démarche participative. Selon le

représentant de la directrice générale de de la faîtière du RCPB, Wilfried

Gautier Parcouda, l’année 2025 a été marquée par des avancées significatives

dans le secteur de la microfinance et au sein du RCPB. Au plan national,

les changements comme l’adoption de la loi n°001- 2025 ALT du 13 février

2025, portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso sont mis

à jour.

Pour lui, cette loi vise le renforcement de la gouvernance dont les

principales portent sur la suppression des ordres de paiement, qui représente une étape cruciale de l’évolution technologique et réglementaire.

« A cela s’ajoute le changement d’appellation de nos membres, désormais

désignés comme coopérateurs/coopératrices », a-t-il indiqué. Cette évolution vient renforcer l’esprit coopératif, fondé sur la responsabilité et la solidarité.

A l’entendre, on note également des changements au plan institutionnel, notamment la mise en œuvre du programme de bourses scolaires du RCPB. Celui-ci est destiné aux orphelins de coopérateurs décédés.

« Le bilan de 2025 est positif »

Il y a également la mise en œuvre du programme de construction de salles de classe, qui s’inscrit dans l’engagement sociétal du RCPB. Et en dernière position le changement du Système intégré de gestion (SIG). Ces innovations, a-t-il expliqué, vise à réduire les files d’attente en agence et à permettre des transactions en temps réel depuis un téléphone mobile quel que soit le lieu où on se trouve. M. Parcouda a rassuré les coopérateurs et coopératrices que le réseau des Caisses populaires du Burkina affiche des performances reconnues et demeure une institution où l’épargne est

sacrée.

Selon le directeur de la Caisse populaire de Dafra, Eric Dramane Conombo, au cours de

l’année 2025, l’institution est en croissance mais elle nécessite un renforcement au niveau de la rentabilité et l’amélioration du portefeuille. « En termes de membre, nous

avons un taux de 97%, soit une progression de 6%. Pour ce qui concernel’épargne, nous sommes à 11 milliards 17 millions de francs CFA pour une progression par rapport à l’année de 19%.

Nous notons une progression à tous les niveaux, et en termes de résultats », a-t-il fait

savoir. Il a annoncé aussi une nouvelle méthode, dénommée : « Nong sagnan », un projet initié pour aider les vendeurs et vendeuses afin de pouvoir souscrire sur place. En effet, certains agents seront déployés vers ceux qui ont des comptes à la caisse,

afin qu’ils puissent le faire en toute sécurité.

A l’entendre, la Caisse populaire de Dafra compte intensifier la formation des personnels. « La formation des personnels est une marque que nous entendons considérer pour

une bonne collaboration envers vous les membres actifs. Car derrière une institution forte se cache toujours des employés compétents », a-t-il souligné. Le président du conseil d’administration, Isidore Millogo, a profité de l’occasion pour lancer un appel à l’endroit des membres, d’avoir confiance à l’institution et de se conformer aux règlements et exhorter les employés à plus d’abnégation dans le travail. « Nous demandons aux coopérateurs et coopératrices d’avoir de la confiance car nous allons tâcher de toujours les satisfaire.

Qu’ils travaillent à rembourser les crédits pour que la caisse soit fiable. Aux personnels,

je les félicite pour tout, et je les exhorte à redoubler d’effort pour engranger plus de bons résultats », a-t-il martelé.

Noufou NEBIE

Amadou OUEDRAOGO

(Stagiaire)