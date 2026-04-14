22e édition de la Semaine nationale de la culture: le ministre Gilbert Ouédraogo sur les sites d’hébergement des artistes et des officiels

Le ministre de la Communication, de la culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité, le lundi 13 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, les différents sites devant abriter les activités de la Semaine nationale de la culture (SNC). La 22e édition de la biennale de la culture se déroulera du 25 avril au 2 mai 2026.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, veut s’assurer que les sites retenus pour abriter les activités de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) seront prêts d’ici le Jour-J. Il s’est, pour cela, rendu le lundi 13 avril 2026, sur le site de la foire et du village des communautés et a visité des sites d’hébergement des artistes et des officiels. Sur le site de la foire de la SNC au secteur 22 de Bobo-Dioulasso, le représentant de l’entreprise en charge des aménagements et de l’installation des hangars a rassuré le ministre que le chantier pourrait être livré d’ici le dimanche 16 avril 2026.

Le canal d’évacuation des eaux de pluie qui traverse le site est presque terminé. Sur les quatre blocs de stands dans la zone d’exposition, trois sont déjà achevés et plus de 500 hangars sur les 1 000 attendus sont déjà dressés. Le parking, les aires de jeu pour enfants, l’espace virtuel sont presque achevés. Le village des communautés sis au village artisanal de Bindougousso est aussi pratiquement prêt. L’Agence Faso Mêbo qui occupe les lieux a déplacé certains de ses engins.

Ce site va abriter les différentes communautés et va accueillir la IIe édition de la semaine de la fraternité de l’AES. Des stands pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger vont y être installés, ainsi que des stands gastronomiques pour promouvoir les valeurs et le patrimoine culinaire local. Outre ces sites, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo s’est rendu dans des centres d’hébergement des artistes afin de s’assurer que ceux-ci soient logés dans des conditions acceptables. Pour ce faire, il a exhorté les promoteurs à mettre l’accent sur la qualité, l’hygiène et la sécurité dans ces sites d’accueil. Le Comité national d’organisation a pour sa part prévu des services de santé et d’hygiène sur chaque site.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo s’est enfin rendu dans des hôtels des invités de marque, et a insisté sur le professionnalisme et l’hygiène. Il a invité tous les acteurs au professionnalisme et à montrer l’hospitalité du Burkina Faso, rassurant que le climat sécuritaire se soit nettement amélioré par rapport à 2024 et que le pays a retrouvé sa sérénité. « Le Burkina Faso a retrouvé la sérénité et la quiétude. La sécurité est de retour et nous travaillons à la consolider sur l’ensemble du territoire. L’enjeu est de montrer notre capacité à accueillir les autres dans les meilleures conditions. Soyez sereins, tout est prêt, nous vous attendons », a lancé le ministre de la Communication, de la culture, des Arts et du Tourisme.

Adaman DRABO