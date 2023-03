Éliminatoires CAN 2023 : Les Étalons se contentent du minimum syndical face au Togo (1-0)

En match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le Burkina Faso est venu à bout du Togo le 24 mars 2023 au grand stade de Marrakech par la plus petite des marques. Une victoire certes, mais pas convaincante.

Et de trois pour le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers. Après le Cap-Vert et Eswatini, le Burkina Faso a battu le Togo (1-0), le 24 mars 2023 au grand stade de Marrakech en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Les Etalons arrachent ainsi les 3 points de la victoire sans convaincre, alors que pour une des rares fois, l’écurie est au grand complet pour affronter des Éperviers derniers de la poule B. Pourtant, le technicien français avait promis d’imposer son jeu aux Togolais.

Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba ou encore Franck Lassina Traoré, les cadres du groupe, dans leurs discours d’avant match, affichaient une sérénité qui présageait d’une rencontre tranquille à Marrakech lors de cette manche aller.

Mais hélas, la réalité du terrain fut tout autre pour les poulains de Hubert Velud dès le coup d’envoi de l’arbitre central sénégalais.

Sans complexe, les garçons du sélectionneur Paulo Duarte entrent très vite dans le match. Dès la minute de jeu, Hervé Koffi sauve ses cages sur une frappe tendue de Dermane Karim. La minute qui suit, le dernier rempart des Étalons est de nouveau solliciter. Les Etalons sont bousculés, à la surprise générale. Les rares éclaircies de Bertrand Traoré dans le couloir droit n’ont pas d’effet face au bloc solide togolais.

Incapable de s’imposer dans le secteur médian, le Burkina Faso termine la première période avec zéro tir cadré contre deux pour le Togo.

Du retour des vestiaires, l’on s’attendait à un réveil des Étalons. Mais c’est le statuquo. Le staff technique des Étalons procèdent alors à des réajustements avec l’entrée de Fessal Tapsoba (56e) en lieu et place de Franck Lassina Traoré. L’attaquant de Sheriff Tiraspol dès ses premières touches de balle, donne du rythme au jeu burkinabè.

Après, c’est autour de Bertrand Traoré, physiquement diminué, de céder sa place à Mamady Alex Bangré (69e). Avec ces deux renforts, l’équipe burkinabè inquiète enfin son adversaire du jour sans pour autant réussir à cadrer le moindre tir.

C’est dans ce temps fort que les Étalons vont profiter de la naïveté des Éperviers pour inscrire l’unique but de la rencontre sur un coup de tête rageur de Fessal Tapsoba (87e).

Des changements gagnants qui sauvent le technicien français et ses poulains qui peuvent envisager une qualification pour la phase finale de la CAN 2023 lors du match retour qui se déroulera le 28 mars prochain à Lomé, au Togo.

Cet espoir, ils le doivent à leur expérience des grandes compétitions et surtout à la naïveté des joueurs togolais.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Marrakech)

Résultats à l’issue de la 3e journée/groupe B

Burkina Faso #Togo 1-0

Cap-Vert #Eswatini 0-0

Classement groupe B

1er Burkina Faso 9pts +5

2e Cap-Vert 4pts

3e Eswatini 2pts -2

4e Togo 1pt -3