Enseignement supérieur : 32 bourses nationales pour les meilleurs bacheliers de 2022

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la société minière IAMGOLD Essakane SA ont signé, le vendredi 3 février 2023, à Ouagadougou, une convention d’octroi de 32 bourses nationales au profit des meilleurs bacheliers de la session 2022 d’une valeur de 271 000 000 F CFA.

Après chaque session du baccalauréat, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MERSI) octroie des bourses nationales aux meilleurs bacheliers avec l’appui de ses partenaires. Dans cette optique, il a signé, le vendredi 3 février 2023, à Ouagadougou, avec la société minière IAMGOLD Essakane SA, une convention d’octroi de 32 bourses d’une valeur de 271 000 000 F CFA au profit des « cracks » du baccalauréat 2022. Selon le directeur général de IAMGOLD Essakane SA, Tidiane Barry, cette initiative répond à l’une des responsabilités sociétales de son entreprise, celle d’accompagner l’Etat burkinabè dans le secteur de l’éducation afin de mieux former les ressources humaines.

Pour M. Barry, le quota genre a été respecté pour l’octroi de ces bourses. « 32 bourses dont 16 au profit des meilleurs bacheliers et également 16 pour les bachelières. Parmi les 32 bourses, cinq de chaque genre sont de la région du Sahel », a-t-il expliqué. Il s’agit pour les étudiants retenus de bénéficier durant leurs cycles universitaires (Licence et Master), d’une prise en charge des frais de formation, d’un ordinateur portable, d’une indemnité du premier équipement, d’un trousseau annuel et d’une allocation mensuelle payée au taux de la bourse nationale et ce, pour une durée de cinq ans. Pour lui, l’une des principales valeurs de IAMGOLD Essakane SA est le partage de la richesse avec les parties prenantes.

Former un vivier d’experts

« De par l’exploitation de la mine, nous voulons que l’ensemble des parties prenantes puissent avoir un retour au niveau communautaire », a indiqué M. Barry. A l’écouter, l’octroi de ces bourses d’études contribue à la formation d’un vivier d’experts dans des domaines techniques émergents, compétitifs sur le marché national et international du travail et participe au développement du Burkina. S’adressant aux bénéficiaires, il les a invités à cultiver l’excellence tout au long de leur cursus et vie professionnelle. « Avec ces bourses, vous avez une bonne longueur d’avance et vous devez bien l’exploiter, car Essakane et l’Etat burkinabè comptent sur vous », a-t-il martelé. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, Aïcha Tidiga, étudiante en génie civil à l’Ecole supérieure des travaux publics de Ouagadougou (ESTPO), se sont réjouis de recevoir ces bourses. Pour ce faire, ils ont pris l’engagement d’exploiter à bon escient cette aide et d’être des modèles pour leurs camarades. Pour le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Pr Adjima Thombiano, ce geste est à saluer, car il vient à point nommé dans un contexte national en permanence menacé. Il participe également, a-t-il soutenu, à la résilience du peuple burkinabè. « J’espère que ces actions vont se pérenniser et que toutes les sociétés minières vont suivre cet exemple », a souhaité le ministre Thombiano. Avant ces bourses nationales, la société minière IAMGOLD Essakane SA accompagnait le gouvernement dans l’octroi des bourses d’excellence à plusieurs étudiants afin de leur permettre de poursuivre leurs études universitaires à l’extérieur.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr

Estelle KONKOBO

Gwladys SAWADOGO (Stagiaires)