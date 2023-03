FESPACO 2023 : les meilleurs films projetés pour les cinéphiles bobolais

Le comité national d’organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a organisé, du 9 au 12 mars 2023, à Bobo-Dioulasso, la projection des meilleurs films de l’édition 2023. La cérémonie officielle de lancement de ce mini-FEPACO a eu lieu, le samedi 11 mars 2023, sous la présidence du ministre en charge de la Culture, Jean Emanuel Ouédraogo.

Comme il est de coutume depuis les trois dernières éditions, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), après la clôture de la 28e édition le 4 mars dernier, s’est déporté à Bobo-Dioulasso. C’était à l’occasion du « FESPACO à Bobo-Dioulasso » qui s’est tenu du 9 au 12 mars 2023 dans la ville de Sya. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu ,le samedi 11 mars 2023 sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emanuel Ouédraogo. Pour le ministre, l’organisation de ce mini-FESPACO est un devoir de permettre aux cinéphiles bobolais de vivre le Festival. Et d’inviter les Bobolais à profiter de ces projections et découvrir une filmographie qui a déjà fait ses preuves au FESPACO. Jean Emanuel Ouédraogo a en outre laissé entendre que la tenue du FESPACO à Bobo-Dioulasso, et en général, des manifestations culturelles et artistiques nationales, sont des expressions de riposte et de résistance face aux idéologies obscurantistes. « Les vaillantes populations du Burkina Faso, les artistes et les professionnels de la culture ne cessent de montrer leur résilience en ces moments difficiles et leur combativité face à l’hydre terroriste. La présente semaine de célébration du cinéma en est une illustration ainsi que le thème qui porte sur le cinéma et la culture de la paix », a-t-il lancé. Le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, a embouché la même trompette que le ministre. Cette édition de Bobo-Dioulasso, a-t-il soutenu, est importante.

« Parallèlement à la projection de ces films, il y a des formations sur des métiers du cinéma et sur le financement du cinéma », a-t-il confié. Quant au Président du comité national d’organisation (PCO) du FESPACO, Fidèle Tamini, il a signifié qu’il était inconcevable que cette fête du cinéma se passe sans Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du pays. Le mini-FESPACO, a-t-il poursuivi, vise à permettre aux cinéphiles bobolais de visionner les « meilleurs » films du Festival et visiter la contribution de ces films à la résolution des crises auxquelles le Burkina Faso est confronté. Des ateliers de formation, des master-class, une rue marchande, des expositions, des conférences et des distinctions et hommages à des acteurs du cinéma et de l’audio-visuel et des excursions touristiques ont meublé ces journées cinématographiques dans la cité de Sya. En plus de la maison de la Culture Mgr Anselme Titianman Sanon, qui a abrité la plupart des projections des films, d’autres espaces dont la place de la mairie centrale, le plateau omnisport Yéguéré et le quartier Saint-Etienne ont été choisis pour des projections itinérantes. Au total, une trentaine de films, dont des films primés au FESPACO, ont été projetés durant les 4 jours de l’évènement. En rappel, la 28e édition s’est tenue du 25 février au 4 mars dernier à Ouagadougou sous le thème : « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ».

Alpha Sékou BARRY

