Fonds de soutien à l’effort de paix : La diaspora apportent 42.750.000 FCFA

En réponse à l’appel à contribution pour l’effort de paix lancé par les autorités de Transition, des travailleurs burkinabè de la CEDEAO, des Burkinabè vivants en Centrafrique, en République de Côte d’Ivoire, aux Etats Unis et en Grèce ont fait parler leurs cœurs.

Au total, 42.750.000 FCFA, et d’autres biens en nature ont été remis par ces burkinabè de la diaspora. La remise officielle est intervenue ce lundi 10 juillet à Ouagadougou en présence du ministre en charge des Affaires étrangères Olivia Rouamba.

Les donateurs ont tous exprimé leur reconnaissance et leur soutien aux efforts du Gouvernement de Transition. Ils ont indiqué faire ce geste pour accompagner le gouvernement et marquer leur attachement à la mère patrie car disent-ils «nous n’avons qu’une seule patrie» et lorsqu’elle est menacée, tous les fils et filles doivent se mobiliser pour la sauver. Ils assurent que d’autres gestes viendront toujours en réponse à l’appel du Gouvernement.

Accueillant ce don avec beaucoup d’enthousiasme, la ministre Olivia Rouamba a traduit les remerciements du Gouvernement et du peuple burkinabè à la diaspora qui par cet acte marque son attachement et sa volonté à accompagner les autorités face aux défis de l’heure.

«C’est ensemble que nous pouvons sortir notre pays des difficultés qu’il vit et nous appelons les Burkinabè de tout horizon, de tout bord, où qu’ils soient à apporter leur soutien et leur contribution pour faire des difficultés actuelles, un vieux souvenir», a conclu la ministre.

Sidwaya.info

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/ 𝐌𝐀𝐄𝐂𝐑-𝐁𝐄