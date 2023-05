Gestion de l’eau non facturée : Des spécialistes de l’eau renforcent leurs capacités

L’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA) en collaboration avec l’Office nationale de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a organisé du 02 au 06 mai 2023 à Ouagadougou, une formation sur l’optimisation du rendement du réseau d’eau potable par des approches techniques-commerciales et juridiques au profit des acteurs.

Comment venir à bout des pertes d’eau dans les entreprises d’eau ? La question préoccupe les responsables des sociétés d’eau.

Pour y remédier, l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA) en collaboration avec l’Office nationale de l’eau et de l’assainissement (ONEA) à travers le Centre de l’eau et des métiers de l’eau (CEMEAU) a tenu un atelier à l’ intention des acteurs, venus du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. C’était du 02 au 06 Mai 2023 à Ouagadougou.

Selon la directrice du CEMEAU, Eléonore Marie-Félicité Sanfo/Boyern, cette session de formation a été axée sur la maitrise de l’eau non facturée. Les thématiques abordées, sont, entre autres, la maitrise de la balance hydraulique, le logiciel Easy Calc, la réalisation de l’audit, les outils utilisés et l’amélioration de la gestion des réseaux d’eau potable.

A écouter le formateur, Jean François Sandwidi, cette formation est une approche pour changer la vision des dirigeants par rapports à la conception, la réalisation des travaux pour améliorer le service en eau.

« Au lieu de construire, il faut penser aux pertes d’eau que nous avons. C’est pourquoi, nous avons pour donner tous les aspects liés à la réduction des pertes et à la gestion technique et juridique de l’eau non facturée », a-t-il noté.

Selon le coordonnateur sénior du programme Eau de l’AAEA, Gilles Djagoun, l’eau non facturée engendre une perte énorme en matière de ressource financière.

« Les sociétés d’eau ne sont donc pas à mesure de différer les investissements ou d’utiliser ces montants perdus pour l’équilibre financier ou pour permettre aux populations défavorisées d’avoir accès à l’eau » a-t-il souligné.

Pour Mme Sanfo, cet atelier est donc l’occasion de partager les bonnes pratiques, les outils qui vont leurs permettre de mieux gérer l’eau n’ont facturée dans les entreprises en vue d’assurer une performance durable des sociétés.

Le participant Lionel Sanou, a apprécié la tenue de cette rencontre lui a permis d’avoir des bases pour préserver cette eau qui se perd et d’en perdre moins désormais.

Une visite de terrain d’un régulateur de pression de la station de pompage de l’ONEA, a permis aux participants de découvrir les organes du réseau. Ce régulateur permet de mieux gérer la pression sur le réseau en vue de réduire les fuites.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

michouleazar@gmail.com