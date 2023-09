Industries Culturelles et créatives au Burkina Faso : Deux jours de réflexion pour des financements structurants

Le ministère de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme organise les 5 et 6 septembre 2023 à Ouagadougou, la 7e édition des Journées de promotion des industries culturelles et créatives (JPICC).

La 7e édition des Journées de promotion des industries culturelles et créatives (JPICC) se tient les 5 et 6 septembre à Ouagadougou, sous le thème : « dynamisme des industries culturelles et créatives burkinabè dans un contexte sécuritaire difficile : quelle synergie entre entrepreneurs et investisseurs ».

La cérémonie d’ouverture de l’évènement a été présidée ce lundi par le ministre en charge de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, qui a expliqué que son ministère a initié depuis l’année 2013, ces JPICC pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin de développer l’entreprenariat culturel.

« C’est dans la tradition de toujours accompagner les entrepreneurs à renforcer leur collaboration et contribuer à l’économie nationale », a-t-il déclaré.

A entendre le ministre, le thème retenu a une importance capitale car dit-il, la problématique du financement est au début et à la fin du processus de l’émergence de toute entreprise culturelle.

Selon M. Ouédraogo, pour pallier les difficultés de financements des industries culturelles et créatives son département a mis sur pied, des mécanismes tels que le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) afin de contribuer à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Sidwaya.info