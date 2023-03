En marge de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN), le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a animé une conférence de presse sur la politique étrangère de son pays ce mardi 7 mars 2023 à Pékin en Chine.

La Chine sera toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement et un défenseur de l’ordre international. C’est ce qu’a assuré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang lors d’une conférence de presse qu’il a animé en marge de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale le mardi 7 mars 2023 à Pékin en Chine. A l’occasion, il s’est prononcé de façon générale sur la politique étrangère de la Chine et en particulier ses relations avec certains pays comme les Etats-Unis et la Russie. Par rapport à la Russie, il a indiqué que leur relation est basée sur les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-ciblage de tiers. « La Chine et la Russie travaillant ensemble, l’équilibre et la stabilité stratégiques mondiaux seront mieux assurés », a-t-il estimé. Quant aux Etats Unis, il a noté que la perception et les opinions que le pays a envers la Chine sont sérieusement déformées. Il a dit espéré que les États-Unis exploreront la bonne voie pour s’entendre avec eux au profit des deux pays et du monde entier. Dans l’optique de l’entente, il a noté qu’il est important pour les autres pays notamment les Etats-Unis de ne pas s’ingérer dans la question de Taïwan car sa résolution est l’affaire du peuple chinois. « Nous travaillerons avec la plus grande sincérité et déploierons tous nos efforts pour parvenir à une réunification pacifique, mais nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires », a-t-il prévenu.

Interrogée sur la position de la Chine par rapport à la crise ukrainienne, Qin Gang a noté qu’il est important d’user de « calme, de rationalité et de dialogue » pour résoudre « cette tragédie qui aurait pu être évitée ».

La modernisation de la Chine, une source d’inspiration

De son avis, la crise ukrainienne est arrivée à un stade critique où les sanctions et la pression ne peuvent plus permettre de la résoudre. « La Chine choisit la paix plutôt que la guerre, le dialogue plutôt que les sanctions et la baisse de la température plutôt que d’attiser la flamme, a-t-il déclaré.

L’initiative de « la ceinture et la route » initiée par le gouvernement chinois afin de construire un réseau de commerce et d’infrastructures connectant l’Asie avec l’Europe et l’Afrique le long de la route de soie a 10 ans cette année. A cet effet, le ministre a été invité à dresser un bref bilan de ce projet. Sur la question, il a indiqué que l’initiative « la ceinture et la route » a attiré la participation de plus de trois quarts des pays du monde et de 32 organisations internationales. Elle a par ailleurs permis, foi du diplomate chinois de créer 420 000 emplois dans les pays situés le long des routes et a aidé à sorti près de 40 millions de personnes de la pauvreté au cours de la dernière décennie.

Lors de son entretien avec les hommes de médias venus des quatre coins du monde, le ministre chinois des Affaires étrangères a également présenté la modernisation de la Chine comme une source d’inspiration pour les pays en développement. « Parvenir à la modernisation d’un pays de plus de 1,4 milliard d’habitants est un exploit sans précédent dans l’histoire de l’humanité », a-t-il estimé. Pour lui, cela brise le mythe selon lequel la modernisation est une occidentalisation et crée une nouvelle forme de progrès humain. « La modernisation chinoise offre des solutions à de nombreux défis auxquels est confronté le développement humain », est-il convaincu.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)