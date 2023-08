IXes jeux de la francophonie : les Etalons en demi-finale face au Bénin en football

Le Burkina Faso jouera les demi-finales, en football, des IXes jeux de la Francophonie après leur courte victoire (1-0) face au Congo, hier 2 août au stade Tata-Raphaël de Kinshasa.

Un match nul suffisait au bonheur des Burkinabè ce 2 août, au stade Tata-Raphaël de Kinshasa avant le coup d’envoi de leur match qui devrait les opposer au Congo. A l’issue des 90 mn, les Etalons U20 ont battu (1-0) les Diables rouges et s’ouvrent les portes des demi-finales du tournoi de football aux IXes jeux de la Francophonie. Pour ce dernier match dans le groupe B, 48h après sa victoire (1-0) face au Sénégal, le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, a décidé de laisser sur le banc de touche son buteur, Abdoul Kader Ouattara, sans doute encore emprunté par ce match difficile, est remplacé par Ismaêl Seoné.

Cedric Barro qui avait effectué une bonne entrée en 2nde période est titularisé cette fois au milieu de terrain. Quant aux Diables rouges du Congo, ils avaient besoin d’une victoire pour se qualifier, après leur match nul (2-2) lors de leur première sortie face aux Lionceaux du Sénégal. Le Congo débute son match de la dernière chance avec l’intention d’ouvrir rapidement le score. Son attaquant Mfoula Toulouenga se signale avec une belle frappe que le gardien, Ladji Brahima Sanou, capte sans difficulté (5e).

Du côté burkinabè, les intentions du capitaine Tertius Bagré et ses coéquipiers sont claires : prendre moins de risque, placer le bloc bas et procéder par des contre-attaques. Malheureusement leur sortie de balles sont soit mauvaises, soit lentes. Ou les longs ballons balancés à l’avant pour Ismael Seoné et Salif Tiétiéta sont mal ajustés. En défense, le latéral gauche, Tidiane Bagagna, manque de justesse dans ses passes, mettant ainsi en danger son équipe.

Sur l’une de ses nombreuses erreurs, les Etalons ont failli concéder l’ouverture du score, mais heureusement pour eux, le centre suivi de la tête du Mfoula Toulouenga rebondie sur la barre transversale du portier Ladji Sanou. Les poulains du coach Brama Traoré réagissent par coup, font de temps en temps quelques incursions dans le camp congolais et surtout exploitent mal des coups de pieds arrêtés par Cédric Barro (30e et 32e). Hormis la frappe molle de Tidiane Tiétiéta (10e), la seule des Etalons en première période, les joueurs burkinabè ont subi fréquemment les assauts des Congolais.

Les consignes du coach Brama Traoré ont porté fruits à la reprise. Parce que ses poulains sont revenus des vestiaires mieux inspirés. Le capitaine Tertius Bagré et Cédric Barro, inexistants une bonne partie de la 1re période, redonnent vie à l’entrejeu burkinabè. A preuve, en deux minutes, ils se créent coup sur coup une double occasion. D’abord sur un coup franc direct de Zakaria Tinta qui filait dans la lucarne que le gardien congolais réussit in-extremis à claquer en corner (47e). Ensuite sur le corner qui suit Tidiane Tiétiéta, sur une tête piquée, voit son ballon dévié sur le poteau par le gardien (49e).

Les Etalons seront récompensés de leur bonne entame de 2nde période, en exploitant une mauvaise relance de la défense des Diables rouges. Bien lancé par Memel Dao, Ismael Seoné est fauché dans la surface de réparation par le gardien congolais. Sur le penalty sifflé par l’arbitre, le troisième meilleur buteur du championnat burkinabè se fait justice en s’y prenant par deux fois (68e). Le joyeux public du stade Tata-Raphaël célèbre l’ouverture du score burkinabè en reprenant en chœur le générique de la série « l’As du lycée ». Les Etalons vont défendre courageusement leur petite avance jusqu’à la fin de la rencontre. Ils se qualifient pour les demi-finales qu’ils joueront, vendredi prochain, contre le Bénin. – Sié

Simplice HIEN depuis Kinshasa