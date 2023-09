Les armées burkinabè et nigérienne déciment une colonne de terroristes

Les armées burkinabè et nigérienne, ont frappé une colonne de terroristes et leurs matériels, alors qu’ils avaient quitté le territoire nigérien en direction de Kantchari au Burkina Faso, a appris l’AIB le dimanche 24 septembre 2023.

La parfaite coordination des hélicoptères burkinabè et des vecteurs aériens nigériens ont permis de neutraliser des assaillants en binôme sur une centaine de motos et de détruire l’essentiel de leurs logistiques. On apprend également que des terroristes sur 18 motos en provenance de la frontière malienne à destination de la commune reconquise de Koumbri au Nord du Burkina Faso, ont subi la foudre des moyens aériens au moment où ils ont marqué un arrêt dans un village abandonné. Dans la boucle du Mouhoun, c’est une base terroriste non loin de Bondoukuy, qui a été visé. Des leaders terroristes en conclave sous un grand arbre et leurs gardes ont été neutralisés depuis les airs lors de cette opération. Le dimanche 24 septembre 2023, des criminels qui ont pris d’assaut les Forces combattantes à Kossouka dans le Centre-nord ont subi un cinglant revers. Dans leur fuite, ils ont été tués vers Hamdalaye dans des frappes. Les unités au sol se sont occupées des rescapés et récupéré des armes et autres matériels. Les opérations de traque contre les terroristes se poursuivent sur tous les fronts.

Agence d’information du Burkina