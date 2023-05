Mine d’or de Poura : Permis d’exploitation accordé à la Société Poura Gold Opération SA

Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 mai a validé l’octroi d’un permis d’exploitation industrielle de la mine d’or de Poura à la Société Poura Gold Operation SA.

Cette mine d’or qui va couvrir une superficie de 32,59 km2 a une production estimée à 11, 47 tonnes d’or. Elle va apporter plus de 51 milliards FCFA de recettes budgétaires à l’Etat et contribuera au Fonds minier de développement local à hauteur de plus 2 milliards 956 millions de FCFA.

A la fin des activités de la mine qui vont s’étendre sur 10 ans, la société devra investir 4 812 750 000 FCFA pour les activités de fermeture et de réhabilitation de Poura.

Sidwaya.info