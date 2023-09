Niger : « Des échanges sont en cours pour un départ rapide des forces françaises », Premier ministre

Au cours d’une conférence de presse, animé hier lundi 4 septembre, à Niamey, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a qualifié la présence des forces armées françaises d’illégal. Il a par ailleurs indiqué que des discussions étaient en cours afin d’organiser le départ ‘’rapide’’ de l’armée française.

« Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui permettent d’être sur notre territoire. Elles sont dans une position d’illégalité et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays » a déclaré Ali Mahaman Lamine Zeine.

Revenant sur la situation de Sylvain Itté, l’ambassadeur français en poste à Niamey, le chef du gouvernement nigérien, a dénoncé un comportement de « mépris inacceptable » de la part de ce dernier.

« Nous attendons simplement que ce partenaire, non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible » à déclaré chef du gouvernement.

Selon Ali Mahaman Lamine Zeine, l’ambassadeur aurait refusé de répondre à une invitation du nouveau gouvernement qui visait à échanger avec lui dans, le but de ‘’’procéder à un règlement des escalades’’.

Sylvain Itté l’ambassadeur, refoulé par Niamey a été déclaré persona non grata en août dernier par les autorités militaires du Niger. Cependant Paris a rejeté à plusieurs reprises cette décision des militaires.

Sidwaya.info

Source : TV5