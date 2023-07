Suicide : le mal prend de l’ampleur en Afrique

Le suicide devient de plus en plus un fléau en Afrique subsaharienne. 11 personnes sur 100 000 se donnent la mort chaque année dans la région Afrique selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de 9 personnes sur 100 000. Les causes du mal sont multiples. Ce sont, entre autres, l’échec amoureux, l’échec professionnel, l’échec de la réalisation personnelle. Le Lesotho, le Swaziland, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, le Mozambique, la Centrafrique figurent parmi les pays les plus touchés par le suicide. La situation ne s’améliorera pas à cause du manque de structure de soins et de personnes formées pour traiter les pathologies mentales en Afrique. « Il faut des campagnes de prévention, multiplier les groupes de paroles et les lieux d’écoutes et de prises en charge, qui ne coûtent pas trop chers. Il faut également former les enseignants sur l’adolescence. », a conseillé le docteur en psychologie sociale, Ferdinand Ezembé.

Alassane KERE