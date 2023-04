Yémen : 625 mines démantelées par  le projet Masam du KSrelief

Le projet Masam du Centre d’aide humanitaire et de secours du roi Salman « KSrelief » travaille à déminer les terres yéménites. Il a réussi à démanteler 625 mines posées par la milice Houthi dans diverses régions du pays au cours de la 3e semaine du mois d’avril. Parmi ces mines on dénombre 20 mines antipersonnel, 180 mines antichar, 420 munitions non explosées et 5 engins explosifs.

Toujours dans ce mois d’avril, l’équipe de Masam a déminé 8 mines antipersonnel, 91 mines antichar, 209 munitions non explosées et 4 engins explosifs dans le gouvernorat d’Aden, et 12 mines antipersonnel, 89 mines antichar, 211 munitions non explosées et un engin explosif à Marib gouvernorat, portant le nombre de mines démantelées en avril à ce jour à 2 223.

Depuis le début du projet, le nombre de mines démantelées a atteint 395 245, mines posées au hasard par la milice Houthi à travers le Yémen, tuant enfants, femmes et personnes âgées. Le Royaume d’Arabie saoudite, représenté par le KSrelief, selon l’agence de presse saoudienne (SPA), poursuit à travers le projet Masam le démantèlement des mines du territoire yéménite.

BS

Source : SPA