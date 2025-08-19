Bobo-Dioulasso : il se suicide au cimetière

Kantigui a été consterné par un fait qui s’est passé dans la ville de Sya, en début de ce mois d’août. Il a été dit à Kantigui que des riverains, partis pour l’enterrement d’un des leurs, dans un cimetière situé dans la zone non-lotie du quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso, ont été choqués de voir un jeune d’une trentaine d’années qui s’est donné la mort par pendaison sur un arbre dans le cimetière. Le groupe de jeunes qui creusait la tombe de leur regretté ayant aperçu le corps de l’infortuné, a (…)

