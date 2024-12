Burkina Faso : 4 agents de renseignement français libérés

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été sensible à la médiation du Roi du Maroc Mohamed VI, en consentant à la libération de quatre espions français interpellés à Ouagadougou, il y a une année.

Selon la diplomatie marocaine qui rapporte cette information, “cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l’excellence des relations qui lient Sa Majesté le Roi au Président Traoré et aux bonnes relations unissant de longue date le Royaume du Maroc et le Burkina Faso”. En rappel, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont fortement dégradées depuis l’arrivée du Président Ibrahim Traoré qui prône la souveraineté pleine et entière et des partenariats mutuellement avantageux et respectueux.

Agence d’information du Burkina