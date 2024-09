Burkina Faso : Vente spéciale vente spéciale de Tilapia de Samendeni les 5 et 6 Septembre

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques organise les 5 et 6 septembre 2024 une grande opération de vente de tilapia frais. Ce poisson, produit en cages flottantes dans le barrage de Samendeni, fait partie de l’initiative de l’Offensive Agropastorale et Halieutique, visant à promouvoir la production et la consommation locale de produits halieutiques au Burkina Faso.

Les mareyeurs Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont fixé le prix du tilapia à 2 500 F CFA le kilogramme avec une garantie de livraison des commandes fermes dans la limite des stocks disponibles.

À Ouagadougou, les ventes auront lieu devant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques à Ouaga 2000, à la Direction Générale des Ressources Halieutiques à Somgandé, ainsi qu’à Dumu Ka Fa, (anciens locaux de Bagrépôle). À Bobo-Dioulasso, le tilapia sera disponible à la Poissonnerie LAC ROSE et SODIPAL, la Poissonnerie ZIDA, et à la Poissonnerie Adjara à Bama.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info