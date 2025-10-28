Campagne agropastorale 2025-2026: plus de 104 milliards F CFA pour la souveraineté alimentaire

Un homme qui a faim n’est pas un homme libre ! Cette maxime, le gouvernement en a fait sienne, conscient que la souveraineté du pays des Hommes intègres passe par l’atteinte de la souveraineté alimentaire. Portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette vision se traduit entre autres par l’adoption de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 pour la souveraineté alimentaire.

Véritable boussole du département de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ce plan opérationnel ambitionne notamment de couvrir les besoins de consommation en maïs et en riz des populations. Il vise également la couverture de tous les besoins d’importation en pomme de terre, de 50% des besoins de consommation en poisson et la relance de la production de blé.

Pour la présente campagne agro-pastorale, les objectifs de production sont fixés à 7 millions de tonnes de céréales, 1 514 280 tonnes de cultures de rente et 830 081 tonnes d’autres cultures vivrières. La production attendue de viande est fixée à 617 876 tonnes et celle de poissons à 100 000 tonnes. Il est également attendu la production de 208 525 068 litres de lait et 121 207 092 tonnes d’œufs. Pour atteindre ces objectifs de production, l’Etat a consenti d’énormes efforts à hauteur de plus 104 milliards FCA au profit du monde rural.

En effet, pour ce qui est des facteurs de production, le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques s’est investi dans la construction et la réhabilitation des retenues d’eau pour faciliter la production agropastorale. Dans le même ordre d’idée, des périmètres irrigués avec maitrise totale de l’eau ont été réhabilités et de nouveaux périmètres ont été aménagés. Aussi, plus de 25 000 ha de bas-fonds ont été, soit aménagés, soit réhabilités dont 15 000 ha en aménagement sommaire par les agents et les populations bénéficiaires. Et pour y faciliter l’accès à l’eau pour la production, près de 185 forages à gros débit ont été réalisés.

Concernant les intrants et équipements agricoles, 15 000 tonnes de semences, 70 000 tonnes d’engrais, plus de 31 000 litres de produits phytosanitaires ainsi que 608 tracteurs, 1102 motoculteurs, 24 grands semoirs, 452 moissonneuses, 150 broyeurs, 10 unités de transformation, 485 motopompes, 29 969 tubes PVC et 315 kits d’irrigation ont été, entre autres, mis à la disposition des producteurs à prix subventionnés. Ces derniers ont aussi bénéficié d’appuis en labours. Et pour faciliter le transport des intrants, équipements agricoles, produits agropastoraux et halieutiques, 35 camions dont des camions frigorifiques et de transport d’alevins ont été acquis au profit des structures du département ministériel.

Dans le sous-secteur des ressources animales, 2 250 noyaux reproducteurs de petits ruminants, 2 794 kits de volaille et 1 000 animaux d’embouche ont été mis à la disposition des producteurs. En outre, des campagnes d’insémination artificielle à coût fortement réduit d’au moins 15 000 vaches et 2 000 truies sont en cours. Par ailleurs, le département a acquis plus de 67 millions de doses de vaccins et médicaments vétérinaires pour la mise en œuvre de campagnes de vaccination de masse contre les principales maladies animales prioritaires.

Conscient de l’importance de l’appui conseil pour l’atteinte des objectifs escomptés, le ministère en charge de l’agriculture a renforcé les capacités du réseau d’encadrement en matériel roulant à travers la dotation de 1 033 motos et 36 véhicules pick-up pour un suivi rapproché des producteurs.

En rappel, ces importants appuis en faveur du monde rural s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 qui vise l’atteinte de la souveraineté alimentaire à l’horizon 2025 par la stimulation de la croissance agricole, animale et halieutique. L’adoption de ce plan opérationnel traduit l’importance que les plus hautes autorités accordent au secteur agropastoral d’où les importantes réformes opérées pour sa mise en œuvre réussie. L’on peut citer de façon non exhaustive la création du Fonds de souveraineté alimentaire Fonds Dumu Ka Fa, de la Société burkinabè d’intrants et matériels agro-pastoraux (SOBIMAP), de l’Office nationale des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH).

Au titre des réformes figurent également la création du Conseil burkinabè des filières agropastorales et halieutiques (CBF), de l’Agence Faso abattoir (AFA), la restructuration de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) en la transformant en une centrale d’achat des produits agro-sylvo-pastoraux.

DCRP/MARAH