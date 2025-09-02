Campagnes de vaccination: des journalistes s’engagent à lutter contre la désinformation

Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Croix-Rouge burkinabè (CRBF), a organisé, samedi 30 août 2025, à Koudougou, un atelier de briefing et de formation de journalistes, aux enjeux de la vaccination et la lutte contre la désinformation.

Ils sont au total 20 journalistes venus de Sapouy, Manga, Kombissiri et Koudougou, à être outillés aux messages clés à diffuser pour promouvoir la vaccination, à présenter le paysage de la vaccination au Burkina Faso et dans le monde et à identifier les rumeurs et les fausses informations, qui freinent l’adhésion des populations lors des campagnes de vaccination. Cette formation qui s’est déroulée, samedi 30 août 2025, dans la cité du Cavalier rouge, a été rendue possible grâce au ministère de la Santé, avec l’appui technique et financier de la Croix-Rouge burkinabè (CRBF). Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet « Saving Lives and Livelihoods (SLL)» ‘’Sauver des vies, garantir des moyens de subsistance’’.

La coordonnatrice communication/CRBF, Léa Balima, en présentant les missions et les objectifs de la CRBF, a fait savoir que la vaccination demeure l’un des moyens les plus sûrs et efficaces pour protéger les communautés contre certaines maladies évitables.

« Malheureusement, elle fait souvent l’objet de rumeurs et de fausses informations, qui peuvent compromettre les efforts consentis par les acteurs de santé et humanitaires », a-t-elle déploré. C’est dans l’optique de contrer ces rumeurs, que des thématiques telles que, les enjeux mondiaux et la situation de la vaccination au Burkina Faso, la cartographie des rumeurs et de la désinformation, les messages clés et contre-argumentaires et les techniques de productions journalistiques ont été abordées.

Le responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) au district sanitaire de Koudougou, Regma Nazé, a indiqué que le PEV est l’un des programmes prioritaires du ministère de la Santé, dont le but est de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité, imputables aux maladies évitables par les vaccinations. A l’entendre, de nombreux acquis ont été engrangés avec la mise en œuvre du PEV, depuis plus de 40 ans. Cependant, la persistance des enfants zéro dose de vaccin et sous vaccinés, les difficultés d’atteinte des cibles liées au contexte sécuritaire, demeurent entre autres, selon lui, des défis à relever. « De 13 maladies cibles depuis 2015 avec la rubéole et la méningite à méningocoque A, elles sont passées à 17 en 2025, avec l’introduction du vaccin contre la fièvre typhoïde. Malgré ces efforts du gouvernement, les populations sont toujours réticentes », a regretté M. Nazé.

Un enfant zéro dose s’expose à toutes les maladies

Il a souligné que depuis 2000, la vaccination a été déclarée gratuite sur toute l’étendue du territoire nationale et tous les enfants de 0 à 23 mois, les filles de 9 ans, ainsi que les femmes enceintes doivent être vaccinés. M. Nazé a soutenu qu’un enfant qui n’a pas reçu toutes les doses de vaccin court toujours des risques. « Celui qui n’a jamais reçu de doses est encore plus exposé à toutes les maladies. Pour le vaccin contre le paludisme, un enfant qui n’a pas reçu quatre doses n’est pas complètement immunisé », a-t-il prévenu. Face à la réticence persistante, le responsable du PEV/Koudougou a noté qu’au niveau de la région de Nando, le dispositif de communication sera renforcé dans chaque structure.

Il a sollicité également l’accompagnement des Hommes de médias sur le terrain, afin de réduire les rumeurs. Créée en 1961 et reconnue par l’Etat burkinabè en 1962, la Croix-Rouge burkinabè est présente dans toutes les 45 provinces du pays des Hommes intègres. Avec les deux nouvelles provinces qui viennent de voir le jour, cette institution humanitaire non gouvernementale, s’attèle à déposer ses ‘’valises’’ dans ces localités, afin de continuer à soulager les souffrances humaines, en améliorant les conditions de vie des plus vulnérables, en protégeant leur santé et en répondant aux crises et catastrophes.

Afsétou SAWADOGO