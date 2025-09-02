Médécine traditionnelle: le guérisseur Saidou Bikienga fait Docteur honoris causa

Le grand guérisseur de Nagréongo, Saidou Bikienga, a été honoré du titre de Docteur honoris causa par le Conseil africain franco-arabe pour les grades (CAFAG). Cette distinction lui a été décernée, samedi 30 août 2025 à Ouagadougou, en reconnaissance de son engagement humanitaire et religieux pour la restauration de la paix sociale en Afrique.

Cette cérémonie s’est déroulée en marge de la conférence scientifique internationale du CAFAG. Selon le Dr Ousmane Zango, membre du CAFAG, cette distinction vise à témoigner la gratitude du Conseil envers le guérisseur pour ses efforts constants dans le domaine de la santé, au profit des Burkinabè et des populations de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Pour lui, ce grade, en plus d’être une reconnaissance, est une invitation à mieux promouvoir les actions d’aide et de soutien aux personnes vulnérables et aux malades.

Le guérisseur Bikienga a félicité les initiateurs de cette initiative qu’il voit comme un encouragement. Il a promis de s’engager davantage pour le bien-être de sa communauté. « C’est un geste qui vient nous encourager dans notre élan. Nous allons poursuivre la dynamique de la promotion de la médécine traditionnelle », a-t-il affirmé. Comme le guérisseur de Nagréongo, d’autres personnalités coutumières, religieuses et diplomatiques ont été distinguées en témoignage de leurs actions en faveur de la promotion de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso et en Afrique.

La cérémonie de distinction s’est tenue dans la salle de conférence de Ouaga 2000, sur le thème : « Contribution des leaders communautaires et religieux dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans l’espace de la confédération d’Alliance des Etats du Sahel (AES) ». Il est important de rappeler que le guérisseur de Nagréongo avait déjà été lauréat du Super Prix africain du développement (PADEV) à Kigali en 2021, pour son sens du partage et sa contribution aux soins des populations ainsi qu’à la promotion de la médécine traditionnelle. Il faut noter que le Conseil africain franco-arabe pour les grades (CAFAG) regroupe 27 pays. L’activité de distinction s’est déjà déroulée

au Mali et au Niger où plusieurs hautes personnalités religieuses et coutumières des deux pays ont été honorées.

Agence d’information du Burkina